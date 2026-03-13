Rodolfo Yanzón, defensor de Galvarino Apablaza -exlíder y fundador del FPMR acusado en el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán- afirmó que, "mientras no haya un nuevo reclamo de parte de Chile u otra vía ilegal del gobierno argentino, no habría por qué preocuparse" de la extradición, aunque "se puede esperar cualquier cosa" del Gobierno de Kast o de Milei.

El abogado volvió a cuestionar la capacidad del juez Ariel Lijo -que subroga al fallecido Claudio Bonadio, que cerró el proceso de extradición- de firmar el traslado, y afirmó que el estatus de refugiado que gozaba el llamado "comandante Salvador" es "inamovible", ya que lo dispuso la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2010 y ello no podría ser removido por una decisión posterior, que finalmente se tomó en 2017.

"A nuestro criterio, el juez no va a hacer absolutamente nada, porque no tiene nada que hacer. El proceso de extradición está terminado. Lo que sí estamos esperando es que se resuelva la contienda en el fuero contencioso administrativo federal respecto de la vigencia del estatus de refugiado", sostuvo Yanzón.

"Si eventualmente ese estatus dejara de estar vigente, bueno, Galvarino Apablaza quedará en la Argentina viviendo sin refugio, pero mientras no haya un nuevo reclamo de parte de Chile u otra vía ilegal del gobierno argentino, no habría por qué preocuparse", afirmó el jurista.

"Pero bueno, teniendo en cuenta quiénes son los que gobiernan en Chile y en la Argentina, se puede esperar cualquier cosa", cerró.

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