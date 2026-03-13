Trump afirma que Rusia estaría ayudando "un poco" a Irán en guerra con EE.UU. e Israel

Donald Trump afirmó este viernes que cree que Rusia está prestando algún nivel de apoyo a Irán en el conflicto que enfrenta a su país e Israel con la República Islámica.

"Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?", señaló el mandatario en una entrevista con Fox News Radio.

Durante la conversación, Trump vinculó el supuesto respaldo de Vladímir Putin a Teherán con la asistencia que Washington entrega a Ucrania en la guerra con Moscú.

"Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)", continuó. "Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también".

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como The Washington Post y CNN, desde el inicio de los ataques el 28 de febrero Moscú compartió información sobre la ubicación de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planificar respuestas con misiles y drones.

Sin embargo, esas mismas fuentes señalan que la guerra en Ucrania concentra la mayor parte de los recursos militares y económicos de Rusia, por lo que el eventual apoyo a Irán sería limitado y puntual.

En esa línea, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó la semana pasada que Rusia y China "no son realmente un factor" en la guerra con Irán.

Por su parte, la República Islámica ha respaldado a Moscú con el suministro de drones utilizados en la guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

La intervención estadounidense en Irán ha dejado 14 militares de Estados Unidos fallecidos y cerca de 140 heridos, según las cifras más recientes.

El conflicto también ha generado efectos en la economía global. El aumento de la tensión en Medio Oriente ha impulsado alzas en el precio del petróleo, situación que además ha provocado críticas y debate incluso dentro de sectores cercanos a Trump.