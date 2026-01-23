Zhangjiajie, el Tíbet y Avatar: el lado místico de China que sorprendió a periodista chilena

China es mucho más que sus grandes metrópolis. Así lo vivió Francisca Cárdenas, periodista de CNN Chile, quien durante una estancia de cuatro meses en el gigante asiático aprovechó de explorar los rincones más profundos y místicos de su geografía.

En entrevista con Efecto China de Radio Cooperativa, la profesional detalló su paso por el Tíbet, una zona de acceso restringido que requiere autorizaciones especiales.

"Pude conocer el Palacio de Potala, por ejemplo, que es donde vivió el último Dalai Lama, el que está en la India, y también cómo se forman los monjes tibetanos, cuáles son sus costumbres, su forma también de poder aprender. Pude estar en esos lugares que la verdad tienen una carga muy mística y de mucha historia", relató Cárdenas.

La magia de Zhangjiajie y la cultura del té

Otro de los puntos altos de su travesía fue Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, famoso por albergar los pilares de piedra que inspiraron el mundo de la película Avatar. Cárdenas describió el ascenso a la "Puerta del Cielo".

"Tienes que subir 999 escalas, que para ellos representa la suerte. Llegas a la Puerta del Cielo, que es una montaña gigante que tiene un hoyo gigante al medio. Después son 20 escaleras mecánicas dentro de la montaña hacia arriba y llegas a otro mirador mucho más lindo donde puedes ver las montañas que inspiraron la película Avatar", contó.

Finalmente, la periodista destacó el contraste entre la medicina occidental y la tradicional china.

Al caer enferma, su experiencia en el hospital fue reveladora: "Me resfrié, me dio gripe allá y fui al hospital y me dieron puro té para mejorarme. La cultura del té es algo que tienen muy incorporado. Lo ocupan para todo, desde la medicina tradicional china. Si estás resfriado, te pueden dar té para que te mejores, una forma más natural de salir del resfrío".

Drones, robots y el futuro del trabajo

Para Francisca, vivir en Beijing no fue solo un viaje turístico, sino una inmersión en el futuro tecnológico y laboral. A través de una beca en el Centro de Comunicaciones de Beijing, la profesional convivió con cerca de 100 periodistas de todo el mundo, descubriendo un mercado vibrante que demanda nuevas habilidades.

"La tecnología es parte de la vida de ellos, está muy normalizada. Iba desde poder pagar con la palma de tu mano hasta pagar con el celular; lo que menos se usa es el efectivo", explicó Cárdenas.

Durante su visita a Shanghái, la ciudad que más la impactó, fue testigo de avances sorprendentes: "Pudimos ver un dron que te puede entregar comida rápida, robots jugando a la pelota o boxeando en ferias internacionales".

Un consejo para los jóvenes: "Salgan de la zona de confort"

Consultada sobre qué le diría a los recién egresados que miran a Asia, Cárdenas fue enfática en la importancia de la planificación y la apertura mental. "Les diría que se atrevan a los cambios, a salir de la zona de confort, que ahorren mucho porque con la tecnología uno se vuelve loco... Hay muchas oportunidades en China para los jóvenes y principalmente para quienes saben inglés y quienes estudian también el chino mandarín".

La periodista, que ya se encuentra estudiando el idioma en el Instituto Confucio, subrayó que el manejo de lenguas es la llave maestra.

"El inglés tiene que ser lo principal y ya si uno quiere aprender chino y lanzarse con eso hay que darle con mucha paciencia y constancia. Entiendo que sabiéndose 2.000 caracteres ya uno puede leer los diarios chinos", señaló.

Su estadía incluyó una pasantía en la cadena CGTN en Español, lo que le permitió entender la magnitud de la industria mediática china y generar redes con colegas de toda Latinoamérica.

"Aprendí la importancia de los idiomas, que de verdad abren muchas puertas laborales. Las redes y conexiones que uno hace, y también las amistades, fueron un aprendizaje gigante para mí como profesional. Ahora puedo conversar con periodistas que viven en Perú, Argentina, Bolivia o Brasil", concluyó.