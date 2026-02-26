Fuga en la ex Penitenciaria: Fiscalía indaga posible facilitación de uniformes de gendarmes

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente abrió una investigación para esclarecer la fuga de dos peligrosos internos de la ex Penitenciaría de Santiago, quienes el miércoles lograron evadir los controles del recinto caminando y vestidos como funcionarios de Gendarmería.

El fiscal regional, Marcos Pastén, señaló que la línea investigativa principal apunta a la colaboración interna, dado que los sujetos utilizaron vestimentas institucionales para concretar la evasión.

"La hipótesis es precisamente que alguien tiene que haber facilitado estas ropas. Es una parte importante para nosotros de la investigación que tiene dos áreas: uno, establecer la dinámica en que se produce esta evasión y dos, la recaptura de los internos", dijo el persecutor, que enfatizó que les "llama poderosamente la atención el hecho de haber ocupado ropas que aparentaban ser de funcionarios de Gendarmería".

La investigación se desarrolla actualmente en dos frentes simultáneos coordinados por el foco penitenciario de la Fiscalía y la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Respecto al perfil de los prófugos, Pastén confirmó que se trata de criminales de alta peligrosidad que cumplían condenas por delitos graves: Tomás González Quezada, alias "Pelao", por homicidio frustrado e infracción a la Ley de Control de Armas, y Juan Flores Valenzuela, alias "Indio Juan", por parricidio y femicidio íntimo.

Las autoridades han intensificado las diligencias para dar con su paradero y reintegrarlos al sistema penitenciario.

Gendarmería removió de su cargo al director regional metropolitano de la institución, coronel Héctor Labrín, y desvinculó a los tres principales oficiales a cargo de la ex Penitenciaría de Santiago, por la fuga de los dos reos.