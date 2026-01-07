Síguenos:
Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

"Zootopia 2" superó a "Avengers: Endgame" como la película importada más taquillera en China

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

La película animada de Disney ha recaudado más de 4.200 millones de yuanes (más de 600 millones de dólares) en el gigante asiático.

En portada

"Zootopia 2" se ha convertido en la película importada más taquillera de la historia de la taquilla china, superando el récord anterior de "Vengadores: Endgame", según datos de la industria.

De acuerdo con la plataforma de datos cinematográficos Maoyan, la secuela animada había recaudado 4.251 millones de yuanes (606 millones de dólares) hasta la mañana del martes, superando al éxito de taquilla de superhéroes de 2019.

El total de "Zootopia 2" en las pantallas chinas representa alrededor del 36 por ciento de su total mundial, superando con creces sus ganancias en Norteamérica y consolidando a China como el principal mercado para la cinta, informó la misma fuente.

