Colo Colo recuperó a Javier Correa para el Superclásico: "Está al cien por ciento"

Tras perderse el último partido ante O'Higgins como medida precautoria ante su lesión, Colo Colo volverá a tener disponible al delantero Javier Correa para afrontar el Superclásico 199 ante Universidad de Chile, este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Así lo confirmó el asistente técnico Juan Pablo Rodríguez en conferencia de prensa: "Particularmente, él está recuperado al cien por ciento. Ya está entrenando con el equipo y haciendo todo a la par de sus compañeros y es una posibilidad dentro del 11 (inicial) o la convocatoria".

"Lo que puede aportar es bien sabido. El está para hacer goles, es un jugador completo en todos los aspectos, también sale a generar ocasiones de gol. No solamente es un jugador de área, también da esa dualidad en el armado ofensivo", sumó.

Rodríguez señaló que "el hecho de jugar con gente ofensiva habla de lo que pretendemos como cuerpo técnico. Nosotros buscamos siempre un equipo que sea ofensivo, que proponga juegue donde juegue".

"Hemos jugado partidos con cinco o seis jugadores ofensivos, entonces lo que aporta Javi es de mucha valía. Esperemos que llegue en su mejor momento para este tipo de partidos, porque lo necesitamos; al igual que todos, que esté al cien por ciento", agregó el mexicano, que suplió a Fernando Ortiz en la conferencia.