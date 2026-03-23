Centro de Operación de la Ruta de la Seda Marítima: el corazón logístico de una red que conecta al mundo desde Xiamen

Por Fabián Pizarro Arcos

Durante mi paso por la ciudad costera de Xiamen, en la provincia china de Fujian, tuve la oportunidad de visitar uno de los centros menos conocidos para el público general, pero extraordinariamente relevantes para entender cómo funciona hoy el comercio global: el Centro de Operación de la Ruta de la Seda Marítima.

A primera vista, el lugar podría parecer simplemente una moderna instalación tecnológica. Sin embargo, tras recorrer sus salas de monitoreo y conocer el funcionamiento de sus sistemas, queda claro que estamos frente a una plataforma estratégica que refleja cómo China está reorganizando parte importante de las rutas marítimas del comercio internacional.

El centro fue inaugurado en diciembre de 2018 como parte del desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso proyecto impulsado por China para fortalecer la conectividad global mediante infraestructura, comercio y cooperación económica. En el caso de la llamada Ruta de la Seda Marítima, el objetivo es mejorar la coordinación entre puertos, optimizar las rutas de transporte marítimo y fortalecer las cadenas logísticas que conectan Asia con el resto del planeta.

Caminar por sus instalaciones permite dimensionar la magnitud del desafío. En enormes pantallas digitales se visualizan rutas marítimas, movimientos de buques, estadísticas portuarias y flujos logísticos que conectan distintos continentes. Es, en cierto sentido, una sala de control del comercio marítimo contemporáneo.

Uno de los datos que más llama la atención es el volumen de operaciones que ha logrado consolidar este centro desde su apertura. Según la información presentada durante la visita, más de 23.000 buques han sido gestionados a través de esta plataforma, lo que da cuenta del dinamismo creciente de las rutas marítimas asociadas a esta red logística.

El tráfico de contenedores también refleja esta expansión. Hasta ahora, el sistema ha movilizado más de 27 millones de TEU, la unidad estándar que se utiliza para medir el movimiento de contenedores en el comercio internacional. Para tener una idea de la magnitud, un solo TEU equivale a un contenedor de 20 pies, la unidad básica del transporte marítimo moderno.

Estos números no solo hablan de volumen comercial. También reflejan un esfuerzo por mejorar la eficiencia del transporte marítimo, un sector que resulta absolutamente clave para la economía global. De hecho, se estima que más del 80% del comercio mundial se mueve por mar, lo que convierte a los puertos y las rutas marítimas en verdaderas arterias del sistema económico internacional.

Durante el recorrido me explicaron que el centro funciona como una plataforma de coordinación logística que integra información portuaria, datos de navegación, planificación de rutas y análisis de cadenas de suministro. La idea es conectar puertos, navieras y operadores logísticos dentro de una red más eficiente y mejor coordinada.

Esta integración tecnológica permite optimizar tiempos de tránsito, mejorar la frecuencia de los servicios marítimos y facilitar el intercambio comercial entre regiones. En otras palabras, se trata de una infraestructura digital que busca hacer más fluido el movimiento de mercancías entre Asia, Europa, África, Medio Oriente y América Latina.

Uno de los aspectos más interesantes es la expansión de la red de rutas asociadas a la llamada Ruta de la Seda Marítima. Hoy existen 141 rutas de contenedores identificadas bajo esta red, que conectan 150 puertos en 48 países y regiones del mundo.

Al observar el mapa interactivo del centro, resulta impresionante ver cómo estas rutas dibujan una red marítima que se extiende a lo largo de prácticamente todos los océanos del planeta. Desde los grandes puertos asiáticos hasta terminales en Europa, África y América Latina, el sistema refleja la creciente interdependencia del comercio global.

Pero el centro no solo coordina rutas. También cumple un papel relevante en el análisis de datos logísticos, recopilando información que permite monitorear el desempeño de las rutas marítimas, identificar cuellos de botella en la cadena de suministro y mejorar la planificación del transporte marítimo.

Este enfoque basado en tecnología y análisis de datos se ha vuelto especialmente importante en los últimos años, en un contexto donde el comercio internacional enfrenta desafíos como interrupciones logísticas, cambios en la demanda global y tensiones geopolíticas. Contar con sistemas que permitan anticipar y gestionar estos cambios se vuelve fundamental para mantener la estabilidad de las cadenas de suministro.

Mientras observaba los paneles digitales del centro, no pude evitar pensar en cómo esta infraestructura representa una versión contemporánea de las antiguas rutas comerciales que durante siglos conectaron Asia con otras regiones del mundo. La histórica Ruta de la Seda, que alguna vez fue una red de caravanas y puertos mercantes, hoy se expresa en forma de plataformas logísticas digitales, redes portuarias interconectadas y corredores marítimos altamente sofisticados.

En ese sentido, el Centro de Operación de la Ruta de la Seda Marítima simboliza la transformación de esas rutas históricas en una arquitectura moderna del comercio global.

A casi una década de su inauguración, los resultados son evidentes: miles de barcos coordinados, decenas de millones de contenedores movilizados y una red de puertos cada vez más amplia que conecta diferentes economías.

Más allá de las cifras, lo que queda claro tras visitar este lugar es que el comercio internacional del siglo XXI no depende únicamente de grandes puertos o gigantescos buques portacontenedores. También necesita sistemas de información, plataformas de coordinación y centros de análisis capaces de gestionar una red global de transporte marítimo cada vez más compleja.

Salir del centro deja una sensación interesante: muchas veces hablamos del comercio global en términos abstractos, pero lugares como este muestran que detrás de cada producto que cruza los océanos existe una compleja arquitectura logística que permite que el sistema funcione.

Y en esa arquitectura, el Centro de Operación de la Ruta de la Seda Marítima se ha convertido en uno de los nodos más importantes para entender cómo China está fortaleciendo su conectividad con el mundo.