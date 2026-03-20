La gran marca que arremetió en la lucha por el auspicio del nuevo Estadio Monumental

Colo Colo continúa con las gestiones para encontrar financiamiento para la ansiada remodelación del Estadio Monumental y un gigante mundial en su rubro entró en la pelea por auspiciar el reducto albo.

Como señaló Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en sus últimas apariciones ante la prensa, en la dirigencia se encuentran realizando reuniones con las marcas interesadas en sumarse al proyecto.

Edmundo Valladares, mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo, también encendió la expectativa de que "pronto habrá novedades" y la fuerte aparición de Red Bull en el camarín del "Cacique" a partir del Superclásico encendió las teorías de los hinchas.

Finalmente, The Clinic señaló que la reconocida bebida energética efectivamente se ha acercado a Colo Colo, siendo de las marcas con mayor interés en obtener el auspicio del nombre del Monumental, tal como lo hizo Claro para el estadio de Universidad Católica.

De esta manera, se ratifica un gran candidato en la lista de negociaciones de Colo Colo, que de todas maneras aún tiene plazo para discutir el patrocinio de "la Ruca", cuyo diseño conceptual para ser remozado se presentó durante la conmemoración del Centenario, el 19 de abril de 2025.