Hacienda fijó en cuatro semanas el cálculo del precio de paridad del Mepco

El Ministerio de Hacienda determinó que el número de semanas para calcular el precio de paridad de importación de los combustibles -gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo vehicular- será de cuatro semanas, a partir del próximo jueves 26 de marzo.

La medida fue publicada esta jornada en el Diario Oficial bajo el decreto exento N°103, firmado el 20 de marzo por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y en respaldo del oficio de la Comisión Nacional de Energía del mismo día.

La resolución establece que el nuevo parámetro regirá "para los precios que se establezcan al menos durante las próximas cuatro semanas", en conformidad al artículo 2°, inciso séptimo de la Ley N°20.765, que creó el mecanismo de estabilización de precios.

El contexto: un Mepco bajo presión

La publicación ocurre en medio de la discusión que se instaló en el país por los eventuales cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), herramienta del Estado que ajusta el impuesto a los combustibles para amortiguar las alzas o bajas bruscas en el precio internacional del petróleo a fin de proteger a los consumidores.

El barril de crudo Brent ha superado recientemente los 100 dólares, lo que encendió las alertas en La Moneda y generó un intenso debate parlamentario sobre el futuro del mecanismo.

El Gobierno de José Antonio Kast decidió que la modificación al Mepco se realizará mediante la vía administrativa, dejando de lado la tramitación de una ley en el Congreso Nacional.