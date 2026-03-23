Gago reveló llamado de Leandro Fernández: "Le mentí"

El entrenador argentino Fernando Gago reveló en su presentación como técnico de Universidad de Chile que mantuvo una conversación telefónica con el delantero argentino Leandro Fernández antes de cerrar su llegada al club. El DT explicó que el atacante le entregó antecedentes sobre la institución y el momento que atravesaba el equipo.

Gago contó que, por su antigua relación con Leandro Fernández, el contacto se dio de manera natural durante los días de negociación. "Con Leandro tengo una relación que es un poquito más, que me llamó por teléfono para contarme un poco lo que era el club, de lo que era la situación", señaló.

En ese contexto, el nuevo entrenador azul reconoció que todavía no podía darle una respuesta definitiva al futbolista. "Yo todavía no tenía nada firmado, así que le le mentí, le dije que todavía no sabía", relató.

Más allá de ese intercambio, Gago remarcó que su decisión no dependió solo de ese diálogo. Según explicó, hoy la información futbolística y estructural de un club es amplia y accesible, por lo que también realizó un análisis detallado con antecedentes entregados por la propia institución antes de aceptar el proyecto.