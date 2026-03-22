Reportaje reveló encuentro de narcobarrista con director de Azul Azul Aldo Marín

La administración de Universidad de Chile se pone en tela de juicio, ya que un reciente reportaje reveló la profunda infiltración de una banda criminal dentro de la barra brava "Los de Abajo", escalando hasta tener vínculos con las altas esferas de la institución.

Según reveló T13, Aldo Marín fue fotografiado en una reunión en un servicentro con Víctor Poblete, quien hasta hace poco era el líder de "Los Wayans" y actualmente se encuentra detenido por tráfico de drogas y asociación ilícita.

Consultado por este encuentro, el director de Azul Azul reconoció conocer la identidad de "Vitoco". No obstante, aseguró no recordar el contenido de la conversación sostenida con el líder de la organización criminal.

Por otro lado, la investigación también puso la lupa sobre el plantel de honor. A través de capturas de pantalla de redes sociales, se evidenciaron supuestas videollamadas realizadas por "Vitoco" desde el interior de un centro penitenciario con los jugadores Marcelo Morales y Lucas Assadi.

Desde el entorno de los futbolistas y del club no se han entregado declaraciones oficiales respecto a estos contactos.

Actualmente, la Policía de Investigaciones (PDI) continúa con las pericias para determinar el alcance real de la influencia de esta "narcobarra" y si existieron beneficios directos hacia la organización criminal por parte de personeros ligados a la institución.