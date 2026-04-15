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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Economía

China abre su mayor vitrina de consumo: más de 60 países buscan entrar al mercado

Publicado:
| Periodista Digital: Xinhua

La feria CICPE 2026 reúne miles de marcas en Hainan y confirma el interés global por el consumo chino.

China abre su mayor vitrina de consumo: más de 60 países buscan entrar al mercado
 Xinhua

Un expositor presenta un sistema de investigación holográfico multidimensional impulsado por inteligencia artificial, enfocado en comportamientos sensoriales relacionados con cosmético

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Más de 3.400 marcas de más de 60 países participan en la sexta Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE), que se realiza entre el 13 y el 18 de abril en Haikou, en la isla de Hainan, consolidándose como una de las principales vitrinas para acceder al mercado chino.

El evento creció este año a 143 mil m² y aumentó la presencia internacional, que ya representa el 65% de los expositores. Además, se lanzarán más de 200 nuevos productos en áreas como salud, tecnología y lujo.

Desde su creación en 2021, la feria se ha transformado en una plataforma clave para empresas que buscan entender y entrar al mercado chino, uno de los más grandes del mundo.

Más países y nuevos sectores

Canadá es el país invitado de honor y llegó con su mayor delegación histórica. También destacan nuevos participantes como Rusia y Bulgaria, junto a delegaciones europeas.

En paralelo, la feria incluye espacios especializados:

  • Salud y farmacéutica en Boao
  • Industria náutica en Sanya, con más de 200 yates

Para esta edición se esperan cerca de 65 mil compradores profesionales, un 10% más que el año pasado. Además, se sumaron herramientas digitales para facilitar acuerdos comerciales entre empresas.

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