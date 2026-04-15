China abre su mayor vitrina de consumo: más de 60 países buscan entrar al mercado

Más de 3.400 marcas de más de 60 países participan en la sexta Exposición Internacional de Productos de Consumo de China (CICPE), que se realiza entre el 13 y el 18 de abril en Haikou, en la isla de Hainan, consolidándose como una de las principales vitrinas para acceder al mercado chino.

El evento creció este año a 143 mil m² y aumentó la presencia internacional, que ya representa el 65% de los expositores. Además, se lanzarán más de 200 nuevos productos en áreas como salud, tecnología y lujo.

Desde su creación en 2021, la feria se ha transformado en una plataforma clave para empresas que buscan entender y entrar al mercado chino, uno de los más grandes del mundo.

Más países y nuevos sectores

Canadá es el país invitado de honor y llegó con su mayor delegación histórica. También destacan nuevos participantes como Rusia y Bulgaria, junto a delegaciones europeas.

En paralelo, la feria incluye espacios especializados:

Salud y farmacéutica en Boao

Industria náutica en Sanya, con más de 200 yates

Para esta edición se esperan cerca de 65 mil compradores profesionales, un 10% más que el año pasado. Además, se sumaron herramientas digitales para facilitar acuerdos comerciales entre empresas.