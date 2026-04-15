Congreso aprobó definitivamente el monumento a Sebastián Piñera

La Sala del Senado aprobó este miércoles en tercer trámite y despachó a ley el proyecto que autoriza la construcción de un monumento en memoria del fallecido expresidente Sebastián Piñera frente al Palacio de La Moneda, en el corazón de Santiago.

La iniciativa, respaldada ayer por la Cámara de Diputadas y Diputados, contó con 34 votos a favor, seis en contra y una abstención en la Cámara Alta.

El rechazo provino principalmente de representantes de sectores del Frente Amplio (Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez), el Partido Comunista (Claudia Pascual y Daniel Núñez) y el Partido Nacional Libertario (Vanessa Kaisser), además de la independiente Fabiola Campillai, mientras que la también independiente Alejandra Sepúlveda se abstuvo.

El texto determina que la obra sea erigida en la Plaza de la Ciudadanía, en lugar de la Plaza de la Constitución, como se había planteado originalmente.

Respecto al financiamiento, el proyecto estipula que la obra no requerirá recursos fiscales, sino que se costeará mediante erogaciones populares, colectas públicas a nivel nacional coordinadas con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, donaciones y aportes privados. En caso de existir excedentes, estos se destinarán a la publicación de obras sobre su legado y otras iniciativas que la comisión ejecutora determine.

La ejecución del proyecto quedará en manos de una comisión ad honorem que será presidida por un representante de la fundación del exmandatario. El grupo estará integrado además por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alcalde de Santiago, dos diputados, dos senadores y dos excolaboradores (ministros o subsecretarios) de sus gobiernos, seleccionados por el directorio de la citada fundación.

Piñera, quien falleció el 6 de febrero de 2024 a los 74 años en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco, hizo historia al convertirse en el primer líder de derecha en alcanzar la Presidencia democráticamente tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Su trayectoria política estuvo marcada por dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) que atravesaron constantes fluctuaciones en su aprobación pública.

Mientras su primera gestión es recordada por la reconstrucción tras el terremoto de 2010 y el rescate de los 33 mineros, su segundo periodo enfrentó desafíos críticos: el estallido social de 2019 —que derivó en la apertura de un proceso constituyente— y la gestión sanitaria frente a la pandemia del Covid-19.

Posturas encontradas en el hemiciclo

La ley, impulsada por un grupo transversal de parlamentarios, busca conmemorar la figura de Piñera a dos años de su fallecimiento. Sin embargo, la discusión en la Sala reflejó las profundas divisiones que aún persisten respecto a su gestión, especialmente en relación con el estallido social.

Durante el debate, el senador Iván Moreira (UDI) destacó el carácter democrático del otrora Jefe de Estado, citando incluso palabras del expresidente Gabriel Boric (2022-2026): "Él finalmente, cuando conoció íntegramente al Presidente Piñera, tuvo la capacidad y la valentía de sostener que el Presidente Piñera había sido un demócrata, y eso yo lo valoro inmensamente".

En la vereda opuesta, la senadora Campillai manifestó su firme rechazo a la iniciativa, recordando las denuncias por abusos policiales durante el segundo mandato de Piñera.

"En el Gobierno del expresidente Piñera ocurrieron de las peores cosas que pueden pasar en un Gobierno: las violaciones a los derechos humanos. Se torturó, se mutiló y se mataron personas por el legítimo hecho de protestar. Mírenme, yo soy testimonio vivo de eso", enfatizó la parlamentaria, víctima de la represión policial durante la ola de protestas de 2019, pues perdió la vista, el olfato y el gusto por una bomba lacrimógena.