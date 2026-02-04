China apuesta por el turismo rural con experiencias culturales en Xiamen

La marca pública de agroturismo y cultura Xia Xiang Qu desarrolló una serie de actividades simultáneas en los distritos de Xiang'an, Tong'an, Jimei y Haicang, en la ciudad de Xiamen, con el objetivo de fortalecer el turismo cultural rural y promover la integración con las áreas urbanas.

Las jornadas, realizadas a fines de enero e inicios de febrero de 2026, forman parte de la estrategia china de revitalización rural y buscan dinamizar la economía local mediante experiencias turísticas, culturales y productivas.

La iniciativa es relevante porque muestra cómo China está apostando por el turismo rural, la cultura local y la agricultura como herramientas de desarrollo territorial, una tendencia que también genera interés en América Latina y Chile, donde se discuten modelos de descentralización y valorización del mundo rural.

¿Qué es Xia Xiang Qu y por qué importa?

"Xia Xiang Qu" es una marca pública impulsada por Xiamen para promover la vida cultural y recreativa en aldeas suburbanas, integrando actividades agrícolas, creatividad cultural y turismo de experiencias. A través de una gestión de marca unificada, busca atraer visitantes urbanos al campo y canalizar recursos hacia las comunidades rurales.

Desde su creación, la iniciativa ha organizado cerca de un centenar de actividades en zonas rurales fuera de la isla principal de Xiamen, posicionándose como un referente en la integración entre agricultura, cultura y turismo, uno de los ejes del desarrollo rural en China.

Xiang'an: gastronomía local y tradiciones rurales

En el distrito de Xiang'an se realizó el Festival de Productos de Año Nuevo Xinyu y el Tercer Festival Cultural de la Perdiz Xinyu. La actividad incluyó un mercado con 40 puestos bajo el concepto "un pueblo, un producto", degustaciones gastronómicas, exhibiciones de caligrafía tradicional y visitas a granjas locales.

Uno de los puntos centrales fue la "Cena de la Perdiz de Houting", junto con recorridos por una histórica fábrica de tofu seco con más de 170 años de tradición, reforzando el vínculo entre identidad cultural y producción agrícola.

Tong'an: deporte, turismo y consumo local

En Tong'an, la propuesta combinó deporte y turismo rural con una carrera familiar en el entorno natural de Tingxi. La actividad reunió a cientos de participantes y sumó estaciones interactivas, ferias agrícolas y experiencias de siembra, además de un banquete rural al cierre de la jornada.

El modelo integró actividad física, consumo local y turismo, creando un circuito que conecta competir, viajar y comprar, una fórmula cada vez más utilizada en el turismo cultural rural chino.

Jimei y Haicang: flores, patrimonio y tecnología

En Jimei, la localidad de Houxi desarrolló una jornada centrada en flores, gastronomía y patrimonio histórico, con rutas culturales que incluyeron antiguos caminos postales y puentes milenarios.

En Haicang, en tanto, la experiencia combinó cosechas agrícolas, exploración de casas antiguas y demostraciones tecnológicas, como el uso de drones en entornos rurales.