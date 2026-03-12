China cierra las Dos Sesiones en Beijing con la aprobación del XV Plan Quinquenal

Por Fabián Pizarro Arcos desde Beijing

Con una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo, la Cuarta Sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional concluyó este jueves en la capital china, cerrando oficialmente el ciclo político anual conocido como las Dos Sesiones, el momento institucional en que el país define sus prioridades políticas, económicas y sociales.

La reunión final estuvo presidida por Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, y contó con la presencia del presidente Xi Jinping, del primer ministro Li Qiang y de los principales líderes del Partido Comunista de China.

En esta sesión de clausura, los casi tres mil diputados del máximo órgano legislativo del país aprobaron una serie de resoluciones que definirán el rumbo de China en los próximos años. Entre ellas destacan la aprobación del Informe sobre la Labor del Gobierno, el presupuesto nacional para 2026, el plan de desarrollo económico y social del año, nuevas leyes estructurales y, sobre todo, el XV Plan Quinquenal (2026-2030), considerado la principal hoja de ruta para el desarrollo del país durante la segunda mitad de la década.

Estabilidad económica y transformación estructural

Uno de los momentos centrales de la Asamblea fue la aprobación del Informe sobre la Labor del Gobierno, presentado días antes por el primer ministro Li Qiang.

Este documento ofrece un balance del desempeño económico del país y establece las prioridades del gobierno para el próximo año.

Según el informe, la economía china logró mantener una trayectoria de crecimiento estable pese a los desafíos del entorno internacional. Entre los factores que explican este desempeño destacan:

Expansión del comercio exterior

Crecimiento del consumo interno

Dinamismo de sectores tecnológicos emergentes

Fortalecimiento de la economía digital.

El gobierno también destacó avances en áreas como la innovación tecnológica, la transición energética y el desarrollo de nuevas industrias estratégicas.

Este tipo de documentos forman parte del paquete de resoluciones que la Asamblea Popular Nacional aprueba cada año, junto con el Informe sobre la Labor del Gobierno y los planes económicos del país. (Foto: Efecto China)

De cara a 2026, el informe establece varias prioridades clave:

Estimular el consumo interno

Fortalecer la inversión en innovación científica

Consolidar la modernización industrial

Avanzar en la transición ecológica

Mejorar el bienestar social

El XV Plan Quinquenal: hoja de ruta para la próxima etapa

El punto más importante de la sesión fue la aprobación del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

Los planes quinquenales son instrumentos centrales del sistema de planificación china y han guiado el desarrollo del país desde mediados del siglo XX. Cada uno establece las prioridades estratégicas del país durante cinco años.

El nuevo plan marca el inicio de una etapa enfocada en consolidar la modernización del país.

Entre sus principales objetivos destacan:

Impulsar la innovación tecnológica

Fortalecer el desarrollo industrial avanzado

Promover la transición ecológica

Mejorar el bienestar social

Garantizar la seguridad económica y tecnológica

Uno de los conceptos más repetidos durante las sesiones fue el de "desarrollo de alta calidad", que refleja la intención de China de avanzar hacia un modelo económico más sostenible, innovador y orientado al consumo interno.

Innovación tecnológica: el corazón de la nueva estrategia

La innovación científica se posiciona como el motor central del nuevo plan. China busca consolidar su liderazgo en áreas tecnológicas clave como:

Inteligencia artificial

Semiconductores

Computación cuántica

Biotecnología

Tecnologías espaciales

El objetivo es fortalecer la autosuficiencia tecnológica del país y reducir su dependencia de tecnologías extranjeras.

Para ello, el plan contempla un aumento significativo en la inversión en investigación científica y en el desarrollo de industrias emergentes.

Modernización industrial

Otro de los pilares del nuevo plan es la transformación de la industria china.

Durante décadas, el país se consolidó como la "fábrica del mundo". Sin embargo, la nueva estrategia apunta a transformar ese modelo hacia una industria más avanzada y tecnológicamente sofisticada.

Las políticas incluyen:

Automatización industrial

Robotización de fábricas

Digitalización de procesos productivos

Desarrollo de manufactura inteligente.

Sectores como los vehículos eléctricos, la energía renovable y la tecnología aeroespacial aparecen como áreas prioritarias.

Transición ecológica y desarrollo sostenible

La protección ambiental también ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo de China.

El país ha reiterado sus compromisos climáticos de alcanzar el pico de emisiones antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060.

Para avanzar hacia esos objetivos, el plan contempla:

Expansión de energías renovables

Electrificación del transporte

Desarrollo de tecnologías verdes

Protección de ecosistemas

China ya es el mayor productor mundial de energía solar y eólica, y busca consolidar su liderazgo en tecnologías verdes.

Desarrollo regional y cohesión territorial

Otro elemento importante del nuevo plan es la reducción de las desigualdades regionales.

Una representante sostiene la carpeta oficial de documentos de la Cuarta Sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional de China. (Foto: Efecto China)

China ha experimentado un rápido crecimiento económico en las últimas décadas, pero ese desarrollo no ha sido uniforme en todo el territorio.

Para abordar este desafío, el plan incluye iniciativas para:

Impulsar el desarrollo del oeste del país

Revitalizar las antiguas bases industriales del noreste

Fortalecer regiones económicas estratégicas como el delta del Yangtsé y la Gran Área de la Bahía

Nuevas leyes estructurales

Además del plan quinquenal, la Asamblea aprobó varias leyes importantes. Entre ellas destacan:

Una Ley de Planificación del Desarrollo Nacional, que fortalece el marco institucional para la planificación económica

Un Código Ambiental, que consolida la legislación ecológica del país

Una ley para promover la unidad y el progreso étnico

Estas medidas reflejan el esfuerzo del país por reforzar su marco institucional y avanzar hacia un modelo de gobernanza más integral.

Un mensaje político hacia el mundo

Más allá de las decisiones internas, las Dos Sesiones también tienen una dimensión internacional.

Las resoluciones adoptadas durante estas reuniones envían un mensaje claro: China busca consolidar su desarrollo económico mientras refuerza su papel como actor central en la gobernanza global.

En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, Beijing insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, defender el multilateralismo y promover un sistema económico global más equilibrado.

El cierre de un ciclo político

Con la ceremonia de clausura en el Gran Salón del Pueblo, China cerró oficialmente sus Dos Sesiones de 2026. Durante una semana, el país discutió y aprobó las políticas que marcarán su rumbo económico y social durante los próximos años.

Las decisiones adoptadas reflejan una visión estratégica clara: consolidar la modernización del país mediante innovación tecnológica, desarrollo sostenible y bienestar social.

En un mundo cada vez más incierto, China apuesta por una estrategia de largo plazo para seguir transformando su economía y fortalecer su posición en el escenario internacional.