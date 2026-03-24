China controlará precios de la gasolina y el diésel para mitigar impacto por la guerra

China activó controles temporales sobre los precios de gasolina y diésel, ante el alza del petróleo internacional, medida que busca reducir los aumentos previstos y sostener la estabilidad económica y el consumo interno.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) anunció el ajuste en Beijing, donde definió un control temporal de precios de gasolina y diésel para mitigar el impacto del mercado internacional.

Sin intervención, el precio habría subido 2.205 yuanes por tonelada en gasolina y 2.120 yuanes en diésel. Con la medida, el incremento se limita a 1.160 y 1.115 yuanes, respectivamente.

Es la primera vez desde 2013 -cuando se estableció el actual sistema- que China aplica este tipo de control sobre combustibles.

Por qué China interviene el mercado del petróleo

El alza del petróleo responde a tensiones internacionales que han elevado los costos energéticos globales. Frente a esto, el gobierno busca evitar un traspaso directo a consumidores y empresas.

La CNDR explicó que el objetivo es "reducir la carga sobre los usuarios finales y garantizar la estabilidad del funcionamiento económico y los medios de vida de la población".

El control de precios de gasolina y diésel también busca frenar efectos en cadena, como aumentos en transporte, producción y alimentos.

Impacto económico y señales para el mercado interno

Analistas consideran que el control de precios de gasolina y diésel actúa como un amortiguador frente a shocks externos, especialmente en un contexto de desaceleración global.

Además, la CNDR adelantó que coordinará a refinerías y distribuidores para asegurar el suministro, mientras refuerza la fiscalización para evitar incumplimientos o especulación.

El organismo advirtió que sancionará a quienes violen las políticas de precios, reforzando el control del mercado energético.

China es el mayor importador mundial de petróleo, por lo que decisiones como este control de precios pueden influir en la demanda global y en la estabilidad de los mercados.