Banco Central advierte importante alza en el IPC por el precio de los combustibles

El Consejo del Banco Central (BC), en su reunión de política monetaria de marzo, optó por conservar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en un 4,5% y estimó que el IPC subirá hasta el 4% durante el segundo trimestre de 2026.

Esta determinación, adoptada por la unanimidad de sus miembros, subrayó la postura cautelosa del organismo ante la dinámica económica actual, caracterizada por señales contrapuestas a nivel internacional y local.

La entidad emisora destacó que "la guerra en Medio Oriente ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global", lo que se suma al incremento del precio del petróleo a cerca de 100 dólares el barril, con "consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global".

Condiciones financieras

En este contexto, las condiciones financieras globales se han estrechado, observándose un alza de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo, caídas de las bolsas y depreciaciones de las monedas frente al dólar.

En el ámbito doméstico, la actividad económica cerró 2025 con un crecimiento de 2,5%, en línea con lo previsto. Sin embargo, el desempeño del Imacec en enero fue menor a lo anticipado, influido por factores de oferta en la minería y la agroindustria.

A pesar de ello, el Consejo estima que "varios de los elementos que incidieron negativamente en el desempeño del Imacec tienen un carácter transitorio".

El consumo privado mantuvo su dinamismo en el cuarto trimestre de 2025 y la inversión se sostuvo por proyectos mineros y energéticos. El mercado laboral no mostró cambios significativos en la tasa de desocupación, y la creación de empleo se mantuvo acotada.

La autoridad monetaria reafirma su compromiso de lograr que la variación anual de los precios se sitúe en el 3% en un horizonte de dos años. (FOTO: ATON)

En cuanto a la inflación, en febrero, la variación anual del IPC total fue de 2,4%, lo que representa una reducción mayor a la prevista en el IPoM de diciembre. La inflación subyacente (IPC sin volátiles) se ubicó en 3,3% anual.

Sin embargo, las expectativas de inflación de corto plazo han aumentado de manera relevante en las últimas semanas, "producto del alza de los precios internacionales de los combustibles y la depreciación del peso".

Se proyecta que la inflación anual se ubique en torno al 4% en el segundo trimestre, para luego retornar a niveles coherentes con la meta en 2027.

Los objetivos del BC

El Banco Central reafirmó su compromiso de "conducir (la política monetaria) con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3 % en el horizonte de dos años".

La institución anticipó que "el Consejo evaluará las implicancias de estos desarrollos para la política monetaria en el Informe de Política Monetaria de marzo". El Consejo estará "particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando".

Asimismo, "estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria".

Impacto del petróleo y tipo de cambio

Frente a esta determinación, Carlos Budnevich, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, afirmó que "la decisión resulta plenamente coherente con el escenario actual de incertidumbre a nivel internacional por la significativa alza en los precios del petróleo, los combustibles en general, y también, como consecuencia, el efecto que con ello ha tenido sobre el tipo de cambio".

"Ambos efectos son shocks importantes que se van a transmitir en los precios de los combustibles en Chile, y eso genera, probablemente, presiones inflacionarias de corto plazo que van a tener que estar monitoreándose por parte del Banco Central para ver si esa transmisión a la inflación se mantiene en el tiempo o finalmente resulta en un shock relativamente transitorio a la inflación y, por lo tanto, pudiera lograrse la convergencia en dos años al nivel meta", puntualizó.