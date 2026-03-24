La U inició la era de Fernando Gago con una derrota ante La Calera por la Copa de la Liga

Universidad de Chile tuvo un desafortunado debut con su nuevo entrenador Fernando Gago, pues lamentó una derrota de 1-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional, abriendo la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El inicio fue de empuje azul, pero el conjunto estudiantil, ya mermado por las bajas de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, sufrió un duro imprevisto durante los primeros minutos: A los 8', Juan Martín Lucero volvió a lesionarse y debió ser reemplazado de inmediato por el joven Elías Rojas, de 18 años.

Pese a la salida de su delantero, la U siguió manejando las acciones y avisó constantemente en la portería "cementera", incluso teniendo un tiro en el palo de Marcelo Morales. Sin embargo, el golpe calerano llegó en el mejor momento del local.

A los 25' el equipo de Cicotello avanzó y una pelota de Kevin Méndez cruzó el corazón del área para que Bayron Oyarzo solo tuviera que empujarla por el segundo palo.

La primera etapa continuó con ciertos intercambios ofensivos, aunque el manejo del balón siguió bajo control del "Romántico Viajero".

El complemento tuvo una dinámica muy marcada: Poblada defensa de Unión La Calera e incapacidad de Universidad de Chile para romper la dura resistencia forastera y sorprender.

De todas maneras, la U logró dos opciones peligrosas para igualar: Elías Rojas forzó una volada del arquero Nicolás Avellaneda con un cabezazo y el propio golero se complicó cuando se le soltó el balón en un tiro libre; que acabó en un intrascendente córner.

Más allá de levantar numerosos centros y tiros de esquina, el "Bulla" se estrelló con la muralla calerana hasta el pitazo final que sentenció su derrota.

De esta manera, Gago sigue sin un debut triunfal en su carrera como DT y la U es colista de grupo con un punto, mientras La Calera pasa al segundo puesto, a la espera del resultado entre Audax Italiano (3) y Deportes La Serena (1).

En la tercera fecha de la Copa -última antes del regreso de la Liga de Primera- La Calera recibirá a La Serena el sábado 28 de marzo (18:30), mientras la U visitará a Audax el martes 31 (18:00).

Ficha del Universidad de Chile vs. Unión La Calera:

U. DE CHILE (0): Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (85' Martín Espinoza) Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales (85' Felipe Salomoni); Israel Poblete, Agustín Arce (59' Jhon Cortés), Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez; Eduardo Vargas [C], Juan Martín Lucero (8' Elías Rojas). DT: Fernando Gago

U. LA CALERA (1): Nicolás Avellaneda; Javier Saldías (54' Christopher Díaz), Nicolás Palma, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez; Camilo Moya, Joaquín Soto (79' Alexander Pastene), Kevin Méndez (68' Joan Cruz), Sebastián Sáez [C], Bayron Oyarzo (79' Axel Encinas); Matías Campos López (68' Cristián Gutiérrez). DT: Martín Cicotello

ESTADIO: Nacional "Julio Martínez", Ñuñoa

ARBITRO: Claudio Díaz

PÚBLICO: 11.647 espectadores

GOLES: 0-1: 25' Bayron Oyarzo (ULC)

TARJETAS AMARILLAS: 34' Kevin Méndez (ULC); 90+3' Maximiliano Guerrero (UCH)