China espera crear más de 10 millones de empleos anuales hasta 2030

Se espera que los sectores manufacturero y de servicios de China creen más de 10 millones de empleos al año entre 2026 y 2030, afirmó Zheng Shanjie, director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma.

El Gobierno estima que el valor de los dos sectores en conjunto crezca en más de 40 billones de yuanes (unos 5,8 billones de dólares) durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030), comentó Zheng en una conferencia de prensa realizada en el marco de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional.