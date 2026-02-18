China impulsa los créditos verdes y consolida su liderazgo en financiamiento sostenible

China registró en 2025 una fuerte expansión de los créditos verdes, consolidando su estrategia de financiamiento sostenible.

Según informó el Banco Popular de China, el saldo de préstamos destinados a sectores de bajas emisiones llegó a 44,8 billones de yuanes (6,46 billones de dólares) al cierre del año, con un crecimiento interanual del 20,2%.

El dato confirma el peso creciente de la financiación verde en China, en momentos en que el país busca acelerar su transición energética y reducir emisiones de carbono.

Crecimiento por sobre el promedio del sistema financiero

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), los créditos verdes crecieron a una tasa promedio anual del 30,2%, superando en más de 21 puntos porcentuales el crecimiento del total de créditos del sistema.

Además, su participación dentro del saldo total de préstamos pasó de 6,7% a 16,2%, lo que evidencia un cambio estructural en la asignación de recursos financieros.

En términos simples: cada vez más dinero en China se dirige a energías limpias, infraestructura sostenible y proyectos de reducción de carbono.

Para América Latina, y particularmente para Chile, que también impulsa la transición energética, estas cifras marcan una señal relevante sobre el rol de China en el mercado global del financiamiento climático.

Bonos verdes: China entre los mayores mercados del mundo

El informe del Banco Popular también destacó el avance en bonos verdes.

Durante el mismo período, la emisión acumulada alcanzó los 5,2 billones de yuanes, con un saldo pendiente de 2,4 billones, posicionando a China entre los principales mercados de este instrumento financiero a nivel global.

Los bonos verdes son claves para canalizar inversión hacia proyectos ambientales, energías renovables y transporte limpio, áreas donde empresas chinas tienen presencia internacional, incluida América Latina.