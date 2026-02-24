OPE reveló el retrato oficial del Presidente José Antonio Kast
La Oficina del Presidente Electo (OPE) reveló este martes el retrato oficial de José Antonio Kast, que se colgará en todas las instituciones del Estado durante los próximos cuatro años de su Gobierno.
Según el comunicado de "La Moneda chica", se trata de "una imagen con sentido", que muestra al futuro Mandatario "caminando hacia adelante, dejando atrás la tormenta, símbolo del período de crisis, desorden e incertidumbre que el país ha vivido".
