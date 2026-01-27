China pisa fuerte en el deporte global: Anta Sports compra el 29% de Puma

La empresa china Anta Sports, especializada en equipamiento deportivo, anunció este martes un acuerdo para adquirir el 29,06% de Puma por 1.505 millones de euros (unos 1.790 millones de dólares), convirtiéndose de este modo en el principal accionista de la firma alemana.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, Anta informó de que comprará algo más de 43 millones de acciones ordinarias de Puma a 35 euros por título, lo que supone una prima cercana al 62% sobre el precio de cierre de la firma europea este lunes (21,63 euros).

Según el documento, el acuerdo debe cerrarse antes de que finalice el presente año, con una posible compensación de 100 millones de euros (119 millones de dólares) para la parte vendedora, la francesa Artémis, propiedad de la familia Pinault, que se hizo con esa participación mayoritaria en Puma en 2007 y que está detrás también de marcas globales como Bottega Veneta, Gucci o Saint Laurent.

"Se espera que el grupo refuerce aún más su presencia y reconocimiento de marca en el mercado mundial de artículos deportivos, fortaleciendo así su competitividad internacional general", apuntó la compañía, con sede en la provincia de Fujian (sureste de China), en el comunicado.

La adquisición de esta participación podría allanar el camino para una compra total de Puma, indicó la agencia Bloomberg, un medio que en noviembre pasado ya informó de que Anta se encontraba entre las compañías que exploraban una posible adquisición de la empresa alemana.

Sin embargo, en otro comunicado publicado en su página web, Anta desmintió ese extremo: "El grupo actualmente no tiene planes de hacer una oferta de adquisición (total) por Puma".

Mientras tanto, la compañía sí reclamará asientos en la junta directiva de Puma, creada en 1948 por Rudolf Dassler, el hermano del fundador de Adidas, pero en cualquier caso "preservará la fuerte identidad de marca y la herencia" de la firma teutona.

Anta, el mayor fabricante de ropa deportiva en China, ha expandido su presencia global en los últimos años mediante la incorporación a su cartera de varias marcas internacionales, entre ellas Fila (cuyos derechos opera en China), Descente (también en China) o Jack Wolfskin.

La operación internacional más destacada de la firma, fundada en 1991, fue la compra de la finlandesa Amer Sports -propietaria de marcas como Arc'teryx, Salomon o Wilson- por 5.200 millones de dólares en 2019.

Puma se dispara en la bolsa

Las acciones del fabricante de artículos deportivos Puma se han disparado en bolsa después de que la china Anta Sports haya adquirido el 29,06 % de sus acciones.

Las acciones de Puma subían en la Bolsa de Fráncfort un 9,1%, hasta 23,60 euros a media jornada y el lunes ganaron un 17%, antes de que Anta comunicara la adquisición con la que se convierte en su principal accionista.

Las acciones de la compañía china cerraron hoy en la Bolsa de Hong Kong con subidas del 2,03%.