China quiere más servicios médicos y culturales del exterior

China promoverá las importaciones de servicios de consumo de alta calidad, incluyendo los vinculados al sector médico y de atención sanitaria, a medida que el país avanza para desarrollar vigorosamente su comercio de servicios, anunció el ministro chino de Comercio, Wang Wentao.

China hará buen uso de las políticas de exención de visado y otras, expandirá las exportaciones de servicios de turismo y aprovechará el potencial de exportación de servicios como la cultura, la medicina tradicional china y la restauración, detalló Wang en una conferencia de prensa celebrada al margen de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional.