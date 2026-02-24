China registra más de 2.800 millones de desplazamientos en vacaciones por Año Nuevo lunar
Las autoridades estiman que podría alcanzar hasta 9.500 millones de viajes en 40 días.
China registró más de 2.800 millones de desplazamientos interregionales durante los nueve días de vacaciones por el Año Nuevo lunar, un 8,2% más interanual, mientras que los movimientos de entrada y salida del país alcanzaron los 17,8 millones, con un aumento del 10,1%, según datos oficiales difundidos este martes.
El Ministerio de Transporte indicó que entre el 15 y el 23 de febrero el volumen acumulado de movilidad superó los 2.800 millones de viajes, con una media diaria de 311 millones y un máximo de 380 millones el sexto día del calendario lunar.
La cartera precisó que durante cinco jornadas consecutivas, entre el tercer y el séptimo día de la también conocida como Fiesta de la Primavera, se superaron los picos históricos previos.
El transporte ferroviario movilizó 121 millones de pasajeros, un 11,5% más que en el mismo periodo de 2025, con un récord diario de 18,73 millones el 23 de febrero.
La aviación civil transportó 22,05 millones de viajeros, un 7,7% más, con 171.000 vuelos operados y una tasa de puntualidad del 95,8%. Por vía fluvial se desplazaron 12,87 millones de pasajeros, un 27,8% más.
En carretera, los desplazamientos en vehículo privado representaron el 86% del total, con una media diaria cercana a 270 millones, un 8,3% más.
El tránsito de vehículos eléctricos en autopistas creció un 34% interanual, hasta 11,52 millones diarios, según Transporte.
Las cifras corresponden al periodo vacacional dentro del dispositivo anual de viajes masivos conocido como 'chunyun', considerado la mayor migración anual del planeta, y que podría alcanzar hasta 9.500 millones de viajes en 40 días, según estimaciones avanzadas por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo.
Por su parte, la Administración Nacional de Inmigración informó de 17,8 millones de movimientos de entrada y salida del país durante el periodo festivo, con un máximo diario de 2,25 millones el 21 de febrero.
Del total, 1,3 millones correspondieron a ciudadanos extranjeros, un 21,8% más, y 460.000 entraron sin visado, un 28,5% más interanual.
En el ámbito turístico, varias provincias publicaron balances preliminares. Jiangsu (este) encabezó la afluencia con 75,81 millones de visitantes y 60.960 millones de yuanes (unos 8.400 millones de dólares) en ingresos, mientras que Henan (centro) recibió 62,81 millones de turistas y 37.630 millones de yuanes (5.447 millones de dólares).
Sichuan (centro), Hunan (centro) y Hainan (sur) también informaron de aumentos en visitantes y gasto respecto al año anterior.