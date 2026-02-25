Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.2°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Boric

Carabineros condecoró al Presidente Boric como "Alguacil Ilustre"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata del más alto honor para dignatarios que han apoyado la labor de la institución.

Carabineros condecoró al Presidente Boric como
 ATON (archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros de Chile condecoró al Presidente saliente, Gabriel Boric, con la distinción "Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro", en el grado de "Alguacil Ilustre".

Este máximo honor institucional reconoce el fortalecimiento estructural, logístico y tecnológico que la policía uniformada experimentó durante su administración.

Según el reglamento de la institución, este galardón se otorga a dignatarios que se hayan distinguido por su "público reconocimiento, colaboración y apoyo a los postulados de la Institución".

La distinción lleva el nombre del primer Alguacil Mayor de Chile, designado por Pedro de Valdivia el 7 de marzo de 1541, quien fue el responsable original de impartir justicia en el territorio nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada