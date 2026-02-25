Carabineros condecoró al Presidente Boric como "Alguacil Ilustre"

Carabineros de Chile condecoró al Presidente saliente, Gabriel Boric, con la distinción "Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro", en el grado de "Alguacil Ilustre".

Este máximo honor institucional reconoce el fortalecimiento estructural, logístico y tecnológico que la policía uniformada experimentó durante su administración.

Según el reglamento de la institución, este galardón se otorga a dignatarios que se hayan distinguido por su "público reconocimiento, colaboración y apoyo a los postulados de la Institución".

La distinción lleva el nombre del primer Alguacil Mayor de Chile, designado por Pedro de Valdivia el 7 de marzo de 1541, quien fue el responsable original de impartir justicia en el territorio nacional.