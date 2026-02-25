Este miércoles se cumple exactamente un año del mayor colapso eléctrico registrado en Chile en los últimos 15 años.

Durante más de ocho horas, el país perdió casi la totalidad de su suministro energético y conectividad, en un evento cuya magnitud sólo es comparable a la emergencia vivida tras el terremoto de 2010.

La gravedad de la interrupción obligó al Gobierno de Gabriel Boric a decretar Estado de Excepción y toque de queda nocturno, medidas que evidenciaron la profunda fragilidad del país en este sector estratégico.

A continuación, revisamos la cronología del apagón masivo que sumió a la población en el caos y el desconcierto.

LEER ARTICULO COMPLETO