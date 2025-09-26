China superó en cinco millones su meta de nuevos empleos urbanos desde 2021

Hasta agosto de este año se han creado un total de 59,21 millones de nuevos empleos urbanos desde el inicio del período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), lo que supera el objetivo de 55 millones, informó hoy viernes Wang Xiaoping, ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social de China.

Wang señaló en una conferencia de prensa que la situación laboral en China se ha mantenido, en general, estable durante el período, con una estructura optimizada continuamente y una calidad en constante mejora.

Desde 2021 se han asignado más de 470.000 millones de yuanes (unos 66.060 millones de dólares) a subsidios de empleo, mientras que se han concedido más de 130.000 millones de yuanes en concepto de reembolsos para la estabilización del empleo.