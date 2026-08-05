Las senadoras Fabiola Campillai (independiente) y Camila Flores (Renovación Nacional) se enfrascaron este miércoles en una deplorable discusión frente a la prensa en el Congreso, en medio de la que intercambiaron descalificaciones e insultos degradantes tanto para ellas como para la función parlamentaria.

Campillai encaró a Flores a propósito de una solicitud pública de legisladores de derecha para indultar a uniformados condenados por hechos del estallido social, incluido el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por el lanzamiento de la bomba lacrimógena que le quitó a ella la visión y la convirtió en un símbolo de las vulneraciones a los derechos humanos durante el 18-O.

La senadora por la Región Metropolitana trató a su colega de Valparaíso como "una delincuente defendiendo a otro delincuente", le enrostró que "está siendo investigada por fraude al Fisco y le allanaron su oficina", que "trabaja con su amante y le paga a su amante", y se burló además de la filtración de un video sexual que muestra a la congresista con el susodicho.

"Cuando la gente vota por personas que intelectualmente son deficientes y que llegan (al Congreso) por casualidades de la vida, pasan este tipo de cosas", replicó Flores, que jactándose de su profesión de abogada, acusó a Campillai de tener "a una hija delincuente, a un yerno delincuente y a un círculo de delincuentes" alrededor.

"Vergüenza, eres una cuma total", respondió la senadora izquierdista, mientras su contraparte le exigió "dejar de victimizarse".

"Le han pagado indemnizaciones millonarias, ha vivido del Estado por lo que pasó, llegó acá únicamente porque da pena, no porque tenga capacidad intelectual ni conocimientos. Chile ya no le compra. Contrólese, señora, necesita un siquiatra por lo que le pasó por no ver; se le salió lo poblacional a la señora de feria", remató la "honorable" senadora Flores.

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