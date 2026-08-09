Viralizan registro de José Antonio Neme en la clínica tras accidente con motociclista

Un video difundido a través de redes sociales mostró a José Antonio Neme en las dependencias de la Clínica Las Condes tras verse involucrado en un choque de tránsito durante la noche del viernes.

Las imágenes, difundidas por el portal web Todo se Sabe, captaron al animador de Mega en el recinto de salud, lugar al que acudió para seguir de cerca la atención del repartidor venezolano de 30 años con quien colisionó.

En tanto, una fuente anónima confirmó al creador de contenido Danilo 21 que el periodista había llegado recinto para visitar al afectado. "Neme vino a ver a la Clínica Las Condes al repartidor que chocó", escribió el testigo.

Según los antecedentes del caso, el trabajador de delivery resultó con lesiones en el fémur y el tórax tras el choque en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares, manteniéndose bajo constante evaluación.

Por su parte, el conductor de "Mucho Gusto" permaneció en el lugar hasta completar los procedimientos policiales de rigor para colaborar activamente con el esclarecimiento de las responsabilidades del accidente.