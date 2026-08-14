Alcalde de Puente Alto causó molestia en Colo Colo: Sacó una camiseta de la U en el Monumental

Una situación incómoda lamentó Colo Colo en el Estadio Monumental debido a un inesperado gesto del alcalde de Puente Alto en una visita al recinto.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, Matías Toledo asistió el jueves al estadio en compañía de un vecino puentealtino con problemas de movilidad, hincha fanático del "Cacique". Tuvieron la opción de presenciar el entrenamiento del plantel masculino y luego accedieron a fotografías con los jugadores.

Mientras el hincha y el edil compartían con Vozinha y varias figuras del plantel de honor de los albos, Toledo sorprendió a todos y exhibió una camiseta de Universidad de Chile que vestía debajo de una chaqueta.

El acto no cayó bien en los albos, siendo reprobado de inmediato por jugadores y miembros del club.

Incluso desde el área de Comunicaciones de Colo Colo le expresaron al alcalde el malestar por el momento, definiendo la situación como "una falta de respeto".

La visita terminó con un breve recorrido por los murales del estadio y la incomodidad en medio de una actividad social que se vio empañada por la idea del alcalde de vestir la camiseta de la U.