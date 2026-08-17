Exconcejala de Graneros desaparecida hace 12 días fue hallada en el centro de Santiago

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este lunes que se logró dar con el paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de la comuna de Graneros que se encontraba desaparecida desde el pasado 5 de agosto.

La exautoridad de la Región de O'Higgins fue localizada en el sector céntrico de la Región Metropolitana, específicamente en la esquina de Huérfanos con Bandera, tras un operativo coordinado entre unidades especializadas.

"En horas de la tarde, después de arduas diligencias realizadas en el sector céntrico de la comuna de Santiago, se logró ubicar a esta persona que tenía un encargo por presunta desgracia", confirmó el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua.

Una vez localizada, "se procedió a tomarle una declaración para conocer las circunstancias de su desaparición, encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud. Una vez que se realizó dicho procedimiento, se dio cuenta al fiscal y también se le informó a la familia", precisó el funcionario policial.

Loiza se encontraba en buenas condiciones físicas tras perderse su rastro el pasado 5 de agosto. (FOTO: @thaeloiza/Instagram)

Debido a que Loiza es mayor de edad y no presentaba indicios de haber sido víctima de algún delito que impidiera su libre circulación, tras los trámites de rigor pudo continuar con sus actividades.

"Los antecedentes se dieron cuenta al Ministerio Público (...) y, posteriormente, ella volvió a la vía pública donde se encontraba", puntualizó el subprefecto Reyes, dando cuenta que se podría encontrar en situación de calle.

Origen de su desaparición

El rastro de la exconcejala se perdió el 5 de agosto en la comuna de Ñuñoa. Ese día salió de su departamento, pero debió contactar a una amiga para que le abriera la reja del recinto puesto que había olvidado sus llaves. Tras ese breve contacto, no volvió a ser vista.

La situación escaló en preocupación debido a que la mujer se encontraba incomunicada, ya que días antes de su desaparición había sido víctima del robo de su teléfono celular.

La alerta definitiva se encendió cuando la joven no se presentó a su lugar de trabajo: una hamburguesería en la comuna de La Florida, lo que motivó a su familia a interponer la denuncia el 8 de agosto.

Finalmente, tras cumplirse la orden de investigar emitida el 11 de este mes, las diligencias de la PDI dieron frutos positivos este lunes, permitiendo que la exautoridad de Graneros fuera localizada en el corazón de Santiago.

Tras conocerse la noticia de su hallazgo, la familia de la exconcejala emprendió viaje desde la Región de O'Higgins hacia Santiago para comprender qué ocurrió durante estos días y brindar el apoyo necesario a la joven.