Comenzó la octava Expo de Importaciones de China

La octava edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) abrió sus puertas este miércoles en la megalópolis oriental de Shanghái.

Las autoridades del país asiático esperan que más de 4.100 empresas de 155 países, regiones y organizaciones internacionales se den cita en el evento, que ocupa más de 430.000 metros cuadrados en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de la considerada como capital económica del país.

Asimismo, se ha confirmado la participación de 290 de las 500 mayores empresas del mundo, según el listado elaborado por la revista estadounidense Fortune.

Acudirán, según la base de datos de la CIIE, más de 220 participantes de países latinoamericanos, de los que la gran mayoría corresponden al sector agroalimentario, donde el gran protagonismo se lo llevan Brasil (80) y Argentina (42).

Uno de los grandes atractivos de la será la presentación del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, que tiene en China un importante polo de producción. En esta edición, la empresa estadounidense regresa a la CIIE tras no asistir a la de 2024, y presentará en Asia su 'robotaxi' Cybercab.