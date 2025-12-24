Otro atentado con bomba en Moscú: Tres muertos

Dos policías y un civil murieron este miércoles a consecuencia de un ataque con bomba contra una patrulla de tránsito en el sur de Moscú, en el segundo atentado perpetrado en la capital rusa en los últimos tres días.

El lunes, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en un atentado con auto bomba, atribuido por el Kremlin a la inteligencia ucraniana.

"Dos policías de tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerlo, se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas, los dos agentes de la policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron", informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

La dirección principal de investigaciones del CIR abrió causas penales por delitos de "atentado contra un agente del orden" y "tráfico ilegal de explosivos".

En este momento los investigadores y criminalistas revisan el lugar de los hechos, incluyendo peritajes genéticos, forenses y de explosivos, con la finalidad de establecer el mecanismo de acción de la bomba.

"El presidente del CIR encargó a los criminalistas del departamento central sumarse a las investigaciones para identificar lo antes posible a las personas vinculadas a este crimen, así como todas las circunstancias", indicó la dependencia, que insinuó un ataque kamikaze.

Según el canal de Telegram 112, los policías muertos eran dos tenientes de 24 y 25 años de edad que trabajaban en los órganos de seguridad desde hace poco más de dos años.