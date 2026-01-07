Cómo el comercio de cerezas Chile-China remodela el paradigma de cooperación global

Gracias a la demanda china, la cereza fresca se ha convertido en el segundo producto más exportado por Chile, después del cobre, así como en el principal del sector agropecuario. Cerca del 93 por ciento de las exportaciones de cereza tienen a China como destino, destacó la ministra de Agricultura de Chile, Ignacia Fernández, en la ceremonia de lanzamiento de la temporada de exportación de cerezas 2025-2026 celebrada el 18 de noviembre de 2025 en el puerto de San Antonio.

El 5 de diciembre, el primer buque "Cherry Express" de la temporada atracó en el Puerto de Nansha en la urbe meridional china de Guangzhou, con aproximadamente 370 contenedores de cerezas frescas chilenas, marcando el inicio oficial de la temporada de cerezas chilenas 2025-2026 en el país asiático.

El primer día de 2026, los consumidores del norte de China también dieron la bienvenida a su primer cargamento marítimo de cerezas chilenas, integrado por más de 300 contenedores y unas 6.600 toneladas de cerezas frescas que arribaron al Puerto de Tianjin mediante otra ruta directa exclusiva para el transporte de esta fruta.

El gran éxito de la cereza chilena en China se debe a múltiples factores y el intercambio comercial no deja de generar beneficios para los pueblos de ambos países, al tiempo que acaba remodelando el paradigma de cooperación global en productos agroalimentarios.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Chile fue el primer país de América Latina en firmar un tratado de libre comercio bilateral (TLC) con China. El año 2025 se conmemoró el 20º aniversario de la firma del TLC bilateral, ocasión en la que la relación económica y comercial entre ambos países ha logrado un salto cualitativo.

En 20 años, el volumen comercial entre China y Chile se ha multiplicado en más de 8 veces, con una tasa de crecimiento anual promedio del 11,2 por ciento. China ha sido durante 15 años consecutivos el mayor socio comercial de Chile, su mayor destino de exportación y su mayor fuente de importaciones.

El TLC bilateral allanó el camino para la entrada de las cerezas chilenas al mercado chino. En 2008, las cerezas chilenas fueron oficialmente admitidas en el mercado chino con arancel cero. Con la firma del protocolo de modernización del TLC China-Chile en 2017, la proporción de productos con arancel cero alcanzó aproximadamente el 98 por ciento.

Iván Marambio, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (ASOEX), señaló que el potencial de crecimiento del mercado chino ha inyectado confianza en la industria, impulsando a más agricultores a expandir el cultivo mientras que los consumidores chinos pueden disfrutar de frutas dulces de origen chileno en invierno a precios razonables.

COMPLEMENTARIEDAD ÚNICA

Que las cerezas chilenas puedan consolidarse en el mercado chino se debe, en buena parte, al ingenioso "desfase estacionario". La temporada de cosecha de las cerezas locales chinas se concentra entre mayo y junio, mientras que la temporada de las cerezas chilenas es de noviembre a febrero del año siguiente, con una diferencia de medio año.

Este fruto rojo proveniente del hemisferio sur no solo evita la competencia con la fruta local, sino que se alinea perfectamente con el vacío en el consumo de frutas invernales en China y la fuerte demanda de productos para el Año Nuevo Chino.

Según estimaciones de ASOEX, se enviarán unos 650 millones de kilos de cerezas chilenas a China durante la temporada 2025-2026, que va de octubre de 2025 a febrero de 2026, lo que representará un aumento del 6 por ciento interanual y más del 90 por ciento de todas las exportaciones de dicho producto.

EFICIENCIA LOGÍSTICA

Las cerezas son frutas delicadas y susceptibles a daños, por lo que Chile puso en marcha en 2018 una ruta marítima directa, el "Cherry Express", reduciendo la duración del viaje de 30 a 23 días. Este año, Chile ha elevado a 32 los servicios especiales de transporte marítimo directo de cerezas con destino a China, duplicando la cantidad en comparación con el año anterior.

En Chile, la Ruta 5, una arteria de transporte norte-sur construida por una empresa china, es cariñosamente llamada por los locales la "autopista de las cerezas". La apertura de esta carretera ha acelerado significativamente el transporte de cerezas frescas a los centros de refrigeración.

En los puertos chinos, los procedimientos de despacho de aduana también están altamente optimizados. La Aduana de Dongjiang en Tianjin ha innovado con un modelo de supervisión "persona-contenedor", que permite la declaración y revisión de documentos antes de que el barco atraque, logrando una inspección y liberación inmediatas a la llegada.

La liberación aduanera eficiente presiona el "acelerador" del suministro al mercado. Este cargamento de cerezas que llegó el 1 de enero al Puerto de Tianjin, pudo llegar a los principales mercados mayoristas de la región de Beijing-Tianjin-Hebei en apenas cinco horas.

PRECIOS MÁS ASEQUIBLES

Con la creciente eficiencia de la cadena de suministro, la tendencia hacia la "accesibilidad" en el precio de las cerezas es cada vez más evidente. Datos de la plataforma JD.com muestran que en la temporada 2025-2026, gracias al modelo de compra directa en origen, el precio de preventa de las cerezas ha bajado hasta los 33,8 yuanes por kilo.

El precio mayorista de cerezas de tamaño ultra grande 4J ha disminuido de 400 yuanes por kilo en 2020 a entre 60 y 80 yuanes por kilo en 2025. La reducción de los precios ha impulsado la expansión del grupo de consumidores, transformando la cereza chilena de un "regalo exclusivo del Año Nuevo Chino" a una "fruta para el consumo cotidiano".

De acuerdo con Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de ASOEX, las cerezas no solo son populares en las ciudades de primer nivel de China, sino que su consumo está creciendo también en ciudades de segundo y tercer nivel. El objetivo es que las cerezas chilenas lleguen a cada ciudad de China y que cada consumidor pueda probarlas.

Para adaptarse a la creciente demanda del mercado chino, la asociación y las empresas colaboran para ofrecer productos de diferentes especificaciones, empaques y tamaños según las preferencias de consumo de diferentes regiones de China, dando a las cerezas una alta adaptabilidad en todos los niveles de consumo.

MÁS QUE EL COMERCIO

El comercio de cerezas no solo satisface el paladar de los consumidores chinos, sino que también inyecta un impulso sólido al desarrollo económico de Chile. Datos de la industria muestran que la industria de la cereza genera alrededor de 200.000 puestos de trabajo anuales en Chile, lo que representa un tercio del total de empleos en la industria frutícola nacional.

Impulsado por la demanda del mercado chino, la industria de la cereza chilena ha experimentado un desarrollo vigoroso, convirtiéndose en la fruta con mayor área cultivada del país y un pilar económico importante. El área cultivada de cerezas en Chile ha crecido de 3.241 hectáreas en 2000 a 67.570 hectáreas en 2023.

Niu Qingbao, embajador de China en Chile, señaló que la cooperación China-Chile ha trascendido el ámbito del comercio tradicional, expandiéndose a áreas más amplias: "Las empresas chinas participan activamente en la construcción de energía limpia, infraestructura de transporte, atención médica, economía digital y otros campos en Chile, mostrando la inversión bilateral una tendencia positiva tanto en volumen como en calidad", expresó Niu.

En la actualidad, China se ha convertido en una de las principales fuentes de inversión extranjera directa para Chile. En 2024, la inversión directa de China en Chile se amplió 23 veces en comparación con 2006, y el stock fue 150 veces mayor que entonces.