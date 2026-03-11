Mudanza inmediata: "El Presidente Kast duerme hoy en La Moneda"

Luego de asumir como Presidente de la República, José Antonio Kast dormirá la noche de este miércoles en el Palacio de La Moneda, cumpliendo así con la decisión anunciada en diciembre pasado, cuando dijo que buscaba evitar un largo viaje desde su casa en Paine hasta Santiago Centro.

"Hoy día el Presidente duerme en La Moneda", confirmó este miércoles Julio Feres, administrador de la sede de Gobierno.

El funcionario explicó el intenso movimiento de camiones de mudanza que se encuentran en los accesos del Palacio: "(El Mandatario) necesitaba algunas cosas como camas, veladores, alfombras, ropa blanca y lo que corresponde a un casa común y corriente", detalló.

Al ser consultado respecto a si la mudanza continuará en los días posteriores, Feres indicó que aún "pueden quedar algunas cosas que tenemos que ver, pero una vez que ya esté instalado (Kast) vamos a terminar de ver qué es lo que más le falta para poder habitar durante cuatro años La Moneda".