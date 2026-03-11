Mudanza inmediata: "El Presidente Kast duerme hoy en La Moneda"
El administrador de palacio, Julio Feres, informó que ya ingresaron las pertenencias indispensables para el Mandatario utilice la sede de Gobierno como residencia oficial.
El proceso continuará, sin embargo, durante los próximos días.
El exrepublicano (renunció hoy a su partido) comunicó la decisión de vivir en La Moneda en diciembre, como "señal de austeridad" y para evitar los largos traslados diarios desde su domicilio privado, en Paine, hacia Santiago Centro.