Kast dedicó palabras especiales al rey de España: "Recibimos una gran herencia"

Durante el almuerzo celebrado con delegaciones internacionales que asistieron a su investidura, el Presidente José Antonio Kast agradeció la presencia del rey español, Felipe VI, y la "gran herencia" que "la madre patria" -España- dejó en Latinoamérica "en temas de educación, salud y trabajo con los más necesitados".

"Quiero darles las gracias al rey porque tiene un rol unificador. Cuando tenemos diferencias -lo vemos también en su nación-, nos pone una situación de reconocer en el otro alguien que quiere colaborar, y su figura en España logra ese equilibrio", destacó Kast en su intervención.

"Preparé unas palabras para dar un reconocimiento a través del rey a cada uno de ustedes (las delegaciones internacionales). En nuestro continente recibimos una gran herencia en temas de educación, salud y trabajo con los más necesitados, desde España", sostuvo.

Asimismo, "creemos que nosotros, que estamos aquí representados de Hispanoamérica, podemos colaborar para que ese bienestar y esa capacidad que desarrollamos en nuestras naciones se pueda contribuir hacia la madre patria", aseguró el Mandatario.

Chile y España, "amistad que se cuenta en siglos"

Por ello, "es un honor que su majestad, el rey Felipe VI, haya querido acompañarnos en este día histórico para Chile. Su presencia no es solo un gesto diplomático, sino el testimonio de una amistad que se cuenta en siglos y que hoy renovamos con gratitud y con orgullo", agregó Kast.

"Majestad: en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para inversión y un aliado firme en la defensa de valores que nos son comunes: la democracia, el estado de derecho, la libertad de empresa y la dignidad de las personas", dijo el Presidente al monarca español.

"Queremos destacar, asimismo, la manera en que usted y su familia han sabido representar a España con dignidad, templanza y amor genuino a su pueblo (...). Quiero pedirle que esta no sea la última visita que haga a nuestro país y en nuestra gestión", expresó el exrepublicano.

Por último, el jefe de Estado renovó la invitación "a que muy pronto nos acompañe a una visita a la Antártica, el territorio del futuro", e hizo un brindis en nombre del rey y de las delegaciones presentes.

Felipe VI: "La historia nos unió hace mucho tiempo"

Luego intervino el propio Felipe VI, que transparentó: "El Presidente Kast me solicitó que, de alguna manera, representara a todos, lo cual hago con enorme gusto y con gran humildad, consciente de que soy de los pocos que proviene de otro hemisferio; pero que, aún estando lejos, está cerca".

"La historia nos unió hace mucho tiempo y nos preocupamos de que ésta mantenga su vigor generando valor añadido en la actualidad, creando esperanza y proximidad de nuestros pueblos, todo en búsqueda del bien común y ayudar a hacer un mundo más pacífico, colaborativo y de una prosperidad compartida", señaló el rey español.

"Presidente, con este honor que me hace de dirigir este brindis, (quiero) felicitarle por este día magnífico, feliz, simbólico y lleno de buenos augurios. La elección de hoy, como en toda transmisión de mando democrática, con respeto institucional y apoyo popular, es algo que nos llevamos todos como regalo", agradeció Felipe VI a Kast.

"Le aseguro, Presidente -y sé que no me corresponde-, que nuestro gobierno (presidido por el izquierdista Pedro Sánchez) está plenamente comprometido con la relación hacia Chile y con todos ustedes (las delegaciones presentes)", aseguró el monarca.

Por último, pidió "un brindis sobre todo por esta gran nación, Chile; por su futuro bajo su mandato y por la continuidad de las instituciones chilenas en aras del bien de los chilenos, y en aras del bien de esta querida región".