De consumo local a boom en Asia: China lidera compras de pisco chileno

China se convirtió en 2025 en el principal comprador internacional de pisco chileno, superando por primera vez a otros mercados y consolidándose como un destino clave para la exportación de este destilado.

Según cifras del sector, el país asiático superó el millón de dólares en importaciones, con un crecimiento interanual de 461%, lo que posiciona al pisco chileno en China como una nueva apuesta estratégica para la industria.

Este avance es relevante porque refleja la expansión del producto más allá del consumo local y su ingreso a mercados exigentes, donde busca posicionarse como un destilado premium.

El crecimiento del pisco chileno en China fue significativo durante 2025. El mercado asiático concentró más de una cuarta parte de los 3,8 millones de dólares que totalizaron las exportaciones globales del producto.

El salto desde los 178 mil dólares registrados el año anterior confirma una tendencia al alza y el interés por bebidas premium en China, especialmente en segmentos como hoteles, restaurantes y coctelería.

Desde la industria destacan que este escenario abre la puerta a consolidar la presencia del pisco chileno en China como un mercado estable en el mediano plazo.

Una estrategia para posicionar el pisco como producto premium

El aumento en las exportaciones responde, en parte, a la campaña internacional "Chilean Pisco, First Spirit", que busca posicionar este destilado en mercados como Asia, Europa y América.

La estrategia apunta a instalar el pisco chileno en China como una bebida de alta gama, destacando su origen, su proceso de elaboración y su versatilidad en la coctelería.

Durante los próximos meses, el sector proyecta nuevas activaciones comerciales en ciudades como Shanghai y Beijing, en conjunto con la promoción del vino chileno.

De los valles del norte de Chile al mercado asiático

El pisco chileno tiene su origen en los valles de Elqui y Limarí, en la región de Coquimbo, donde condiciones como el clima semiárido y la alta radiación solar permiten una producción con identidad propia.

Actualmente, Chile produce cerca de 35 millones de litros anuales, aunque más del 90% se consume en el mercado interno, con un fuerte arraigo cultural.

La expansión del pisco chileno en China representa un cambio en ese escenario, con el desafío de replicar el éxito de otros productos nacionales como el vino, el salmón y las cerezas.

Un mercado clave para el futuro del pisco chileno

Desde la industria señalan que China podría transformarse en uno de los mercados más relevantes para el crecimiento del sector.

"Para la industria esto es bien potente, porque recién estamos saliendo al mundo con un producto que históricamente se ha consumido en Chile", señaló el gerente del gremio de productores, Manuel Schneider.

El desafío ahora será sostener este crecimiento, entender el comportamiento del consumidor chino y consolidar la presencia del pisco chileno en China como una categoría reconocida dentro del mercado internacional.