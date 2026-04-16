Exportaciones a China: Chile estrena certificación fitosanitaria electrónica pionera en el mundo

Desde el lunes 20 de abril, Chile comenzará a aplicar la certificación fitosanitaria electrónica en modalidad paperless para los envíos de productos agrícolas y forestales con destino a China, convirtiéndose en el primer país en implementar este sistema a nivel global.

La medida, anunciada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, operará en todos los puertos chinos y apunta a modernizar el comercio exterior, mejorar la seguridad sanitaria y facilitar las exportaciones.

Un paso hacia la digitalización del comercio agrícola

La certificación fitosanitaria electrónica reemplaza completamente los documentos en papel en el intercambio comercial con China, uno de los principales socios de Chile.

El avance es resultado de un trabajo conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Administración General de Aduanas de China (GAAC), que incluyó un plan piloto iniciado el 1 de agosto de 2025.

Según el ministro Jaime Campos, "este logro es resultado de un trabajo técnico riguroso y de un compromiso permanente con la sanidad y el desarrollo del país". Además, destacó que la implementación "posiciona a Chile a la vanguardia mundial en certificación electrónica".

Cómo funciona el sistema paperless

El nuevo modelo permite transmitir de forma digital los certificados sanitarios requeridos para exportar productos agrícolas, eliminando intermediaciones físicas.

De acuerdo con el director nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, la modalidad paperless implica "un cambio estructural en la forma de gestionar el comercio bilateral".

Entre sus principales beneficios destacan:

Eliminación total del uso de papel

Reducción del riesgo de fraude documental

Mayor trazabilidad de la información

Agilización de los procesos en frontera

"Así las operaciones son más eficientes, seguras y transparentes tanto para las autoridades como para los exportadores", afirmó la autoridad.

Exportaciones a China: impacto en el sector frutícola

La implementación de la certificación fitosanitaria electrónica ocurre en un contexto de alto volumen de exportaciones agrícolas hacia China.

En la temporada 2025-2026, el SAG ha certificado envíos por 663.618 toneladas de fruta fresca, destacando:

Cerezas: 493.812 toneladas

Ciruelas: 86.381 toneladas

Nectarines: 47.261 toneladas

Este nuevo sistema busca facilitar el flujo de estos productos, especialmente en temporadas de alta demanda como la de cerezas, clave para el mercado chino.

Un modelo que podría expandirse a otros mercados

El uso de certificación fitosanitaria electrónica no solo fortalece la confianza sanitaria entre Chile y China, sino que también abre la puerta a futuras implementaciones con otros socios comerciales.

El sistema paperless se perfila como una herramienta clave para avanzar hacia un comercio internacional más ágil, seguro y alineado con estándares digitales, consolidando a Chile como referente en modernización de procesos exportadores.