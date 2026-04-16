Embajador de EE.UU. ante la ONU dice "compartir preocupaciones" por aptitudes de Bachelet

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que "comparte" las preocupaciones expresadas por un senador de su país respecto a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

Según publicó Emol, la declaración se produjo durante una audiencia de una comisión del Senado estadounidense, donde el senador republicano Pete Ricketts cuestionó la gestión de Bachelet como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Entre los puntos planteados, el parlamentario criticó que la exmandataria no calificara como "genocidio" las acciones del Gobierno chino contra la minoría uigur en un informe publicado en 2022, en el que sí se advirtió que las detenciones podrían constituir crímenes contra la humanidad. También objetó su postura favorable al aborto como derecho humano.

Tras estas intervenciones, Waltz respondió que, si bien no está en condiciones de señalar a quién respaldará Estados Unidos, "comparto sus preocupaciones", agregando que el secretario de Estado, Marco Rubio, también coincide con esos cuestionamientos.

El diplomático añadió que, si bien existe una percepción en la ONU de que la próxima jefatura del organismo debería recaer en una mujer latinoamericana, "hemos adoptado la postura de que simplemente necesitamos a la mejor persona", subrayando que la institución "necesita desesperadamente un liderazgo fuerte y eficaz".

No es la primera vez que surgen cuestionamientos desde el Congreso estadounidense. En marzo, el congresista republicano Chuck Edwards reveló la circulación de una carta firmada por legisladores que critican la postulación de Bachelet, apuntando principalmente a su posición en materia de aborto.