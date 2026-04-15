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Kast en cadena nacional: Nuestro objetivo es que Chile sea una nación de oportunidades

Publicado: | Fuente: Gobierno de Chile
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A cinco semanas de haber asumido el mando, el Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles su primera cadena nacional para presentar el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

Durante su alocución, el Mandatario delineó una ambiciosa agenda que busca revertir el estancamiento económico de la última década y priorizar la recuperación de las zonas devastadas por los recientes incendios forestales.

El Jefe de Estado reafirmó el carácter de su gestión, definiéndola como el "Gobierno de emergencia" comprometido durante su campaña, y centró su mensaje en la reactivación y la seguridad: "Tenemos un solo objetivo: que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien; un país seguro y una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos, sino oportunidades", enfatizó.

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