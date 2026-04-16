La Dirección Meteorológica de Chile reportó un aumento de la nubosidad en la Región Metropolitana durante la jornada, con una temperatura que alcanzó los 26,7 grados como máxima y una mínima de 9,6 registrada en la mañana. Durante la tarde, el cielo se fue cubriendo, dejando condiciones mayormente nubladas en Santiago.

Para este viernes, se espera que continúe la nubosidad, aunque con algunos despejes parciales en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados, en lo que sería una de las últimas jornadas más templadas antes de un descenso térmico hacia el fin de semana.

En tanto, para el domingo se pronostican chubascos en la capital hacia el cierre de la jornada, junto con una baja en las temperaturas, con una máxima cercana a los 18 grados. Además, la Dirección Meteorológica mantiene avisos por viento moderado a fuerte en la Región de Aysén y precipitaciones en el archipiélago de Juan Fernández.

LEER ARTICULO COMPLETO