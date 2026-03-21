Feria de Xiamen 2026: Las tendencias en construcción que llegan desde China

La 26.ª Feria Internacional de la Piedra de Xiamen inauguró su edición 2026 reuniendo a expositores de 120 países. El evento busca conectar la oferta global con la demanda asiática, destacando la digitalización y el diseño sostenible en la industria de la piedra natural.

Un gigante que redefine el mercado

Bajo el lema "Keep Passion", la feria ocupa una superficie de 191.000 metros cuadrados. Esta edición no solo se limita a la exhibición, sino que impulsa la "economía de lanzamientos", con un 20% de nuevos expositores que presentan soluciones en inteligencia artificial aplicada al corte de bloques y maquinaria de alta precisión.

Entre las novedades destacan 59 productos inéditos, que incluyen piedras artificiales de alta resistencia y químicos de mantención ecológica. Estas innovaciones apuntan a resolver desafíos globales de sostenibilidad y eficiencia en la cadena de suministro de materiales.

La consolidación de Xiamen como "centro internacional de la piedra" es seguida de cerca por importadores y desarrolladores inmobiliarios en Chile. En un mercado nacional que demanda cada vez más certificaciones verdes y optimización de costos, las tecnologías de procesamiento presentadas en esta feria ofrecen una ruta directa para mejorar la competitividad de los proyectos locales.

Diseño y vanguardia europea

Italia destaca este año como país invitado de honor, con 58 marcas que exhiben la sofisticación de su artesanía en piedra.

Muestras como "Stone Infinite" demuestran que el material natural puede ser funcional y artístico a la vez, marcando la pauta de lo que serán las tendencias de interiorismo en los próximos años.

Dato clave: El evento cuenta con 24 pabellones que cubren desde la minería básica hasta el diseño de espacios habitables de lujo.