Gobierno retiró veto de Boric a la Ley Integral de Personas Mayores

El Gobierno de José Antonio Kast retiró el veto sustitutivo que presentó -el 5 de febrero- la Administración de Gabriel Boric al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, cuyo trámite legislativo fue aprobado de manera unánime en la Cámara y el Senado.

La decisión de vetar la iniciativa fue adoptada por la exministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien detalló -en la ocasión- que el anterior Ejecutivo objetó los artículos 15 y 29 de la iniciativa, ambos relacionados con materias laborales.

"Mantener los beneficios en protección social"

El actual Ministerio de Desarrollo Social explicó este martes que la medida "permite mantener los beneficios que tiene la ley en materia de protección laboral y modalidades de trabajo flexible para las personas mayores, al reconocer que el trabajo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo es una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación, autonomía y sentido".

"Asimismo, permite avanzar hacia una legislación que no solo protege derechos, sino que también combate el 'edadismo' (discriminación por edad), reconoce el valor social y productivo de las personas mayores y habilita las condiciones para su desarrollo laboral", agregó la cartera en su comunicado de prensa.

De esta manera, la ley quedó lista para ser despachada por el Senado y continuar con los trámites conducentes en el Tribunal Constitucional (TC) para ser promulgada.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, indicó que las personas mayores "cumplen un rol fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, y merecen ser reconocidas como sujetos activos, con capacidad de decisión, participación y aporte".

"Por eso, estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores avances por parte del Ejecutivo. Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro Ministerio", complementó.

Derechos incluidos en la ley

La ley Integral de Personas Mayores incluye 15 derechos específicos para sus beneficiarios, entre ellos el de la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez; el de un trato digno y respetuoso y a la atención preferente; acceso a la justicia y a la autonomía.

La normativa también resguarda los derechos de personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia, que permitirá actuar con mayor agilidad.

En esa línea, la ministra Wulf señaló que se reunirá la próxima semana con diversas organizaciones sociales vinculadas a personas mayores, a fin de darles a conocer los alcances de la nueva legislación y el enfoque que la cartera otorgará a su implementación.