Fernando Gago será el nuevo técnico de Universidad de Chile

El directorio de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, definió que el entrenador argentino Fernando Gago se haga cargo del primer equipo luego de la salida de Francisco "Paqui" Meneghini.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la directiva de la Sociedad Anónima se reunió en el Centro Deportivo Azul para analizar la propuesta de la gerencia deportiva y finalmente aprobó el nombre de quien fuera entrenador de Boca Juniors y Racing, entre otros clubes.

El nombre de Gago, exfutbolista de Real Madrid, le ganó la pulseada a los uruguayos Martín Lasarte, DT con pasado azul,y Jorge Fossati, quien incluso sostuvo una conversación con Manuel Mayo, gerente deportivo del club, además de Eduardo Berizzo, que también estuvo en carpeta.

La trayectoria de Gago

El nacido en Ciudadela se formó como mediocampista en Boca Juniors, donde es uno de los referentes del último tiempo para luego jugar en Real Madrid, AS Roma, Valencia y Vélez Sarsfield, sumando 394 partidos como profesional.

Además, fue seleccionado argentino, donde fue parte de la sub 23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing.

En la adulta sumó 61 partidos siendo parte del subcampeonato en el Mundial de Brasil y en las Copas Américas de 2007 y 2015.

Como entrenador, Gago partió en Aldosivi para luego estar dos años y medio en Racing Club, donde ganó el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

Luego pasó por Chivas de Guadalajara, para tener posteriormente pasos por Boca y Necaxa.