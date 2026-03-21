Brito (FA): Tras el discurso de responsabilidad fiscal hay una redistribución silenciosa

El diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, abordó la agenda económica y legislativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast en sus primeras semanas en el cargo y reconoció que "estamos ante un cambio, un golpe de timón en lo que ha sido el manejo de las finanzas públicas del país".

El parlamentario abordó la eventual modificación al Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco) y aseveró que "estamos hablando de que les vamos a traspasar ese costo del Fisco directamente a las familias. Si se elimina de un momento a otro el Mepco, podrían las bencinas subir a más de $1.350 por litro. Eso tiene una repercusión en todos los ámbitos de la economía".

"Nos preocupa que al final de cuentas hay una intención de alivianar la carga del Estado en servicios públicos que son especialmente sentidos por quienes menos ingresos tienen para, justamente, intentar compensar una supuesta responsabilidad fiscal que va a dejar al país en una situación de protección social más precarizada", afirmó.

Asimismo, se refirió a la advertencia contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE): "Lo que nosotros vemos es que esta cobranza a los deudores del CAE va en el mismo anuncio de la rebaja del impuesto a las grandes empresas".

"Eso es una demostración de la estrategia del Gobierno del Presidente Kast y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha sido bastante franco esta semana, pero no es suficiente cuando vemos que hay un diagnóstico sesgado de la economía en la que rebajar impuestos a las grandes empresas -incluida la eliminación del impuesto a las ganancias del capital- va a significar que caiga la recaudación fiscal y aumente el desbalance de las finanzas públicas", complementó.

En ese sentido, señaló que "responde a esta estrategia de poder favorecer a algunos, en este caso disminuyendo la carga tributaria arriba para apretar abajo. Y el país tiene que crecer, pero no puede ser a costa de quienes menos tienen o disminuyendo el gasto público".

"Hay algo que es muy contradictorio por parte del ministro de Hacienda: detrás del discurso de responsabilidad fiscal, hay una redistribución silenciosa. Lo que necesitamos acá es establecer un balance adecuado. Vamos a buscar construir la mayor unidad posible para impedir que los mismos votantes del Presidente Kast, a los cuales se les comprometió que no existirían recortes sociales, terminen pagando el costo de los ajustes que el ministro Quiroz quiere llevar adelante", aseguró.

En cuanto a las auditorias anunciadas por el Gobierno a la Administración de Gabriel Boric, señaló que "en Chile tenemos que fortalecer la rendición de cuentas del Estado a la ciudadanía. Sin embargo, esa auditoría no puede ser tomada a la chacota. Y me parece que una auditoría interna, como se ha anunciado, que la llevarán adelante los mismos subsecretarios y ministros del Presidente Kast al mismo momento en que intentan llevar adelante todos estos anuncios económicos que han realizado, me parece que es poco responsable".

"Soy escéptico de una auditoría como la que ha anunciado el Gobierno entrante. Deseamos que sea una auditoría externa y sería muy importante al inicio y al final de su periodo para que la ciudadanía pueda conocer de manera más objetiva cuál es el estado de la situación de las finanzas públicas", declaró Brito.

Y agregó que "puedo señalar algo que es irrefutable: según el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene justamente información suficiente respecto al estado de las finanzas públicas, el país hoy en día se encuentra a lo menos tres veces mejor en su balance estructural que cuando inició el gobierno anterior (de Boric). Y no vimos en el inicio del gobierno anterior una ofensiva comunicacional tan fuerte para culpar a la administración del Presidente Piñera, a quien entregaba el mando".