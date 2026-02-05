La IA redefine el trabajo en China: nuevas profesiones y emprendimientos unipersonales

La inteligencia artificial en China está transformando el mercado laboral más allá de la automatización: crea nuevas profesiones, acelera la actualización de habilidades y baja las barreras para emprender.

Desde hospitales y fábricas hasta comercio y medios, la IA se integra a gran velocidad, reconfigurando carreras y abriendo espacio a emprendimientos unipersonales, según datos oficiales y del sector privado difundidos esta semana en Beijing.

Nuevos oficios nacen con la IA

La adopción transversal de la inteligencia artificial en China dio origen a roles que combinan conocimiento humano con tecnología. Aparecen perfiles como entrenadores de modelos de lenguaje, etiquetadores de datos, gerentes de producto de IA y animadores asistidos por algoritmos.

De acuerdo con el Barómetro Global de Empleos en IA 2025 de PwC, los puestos ligados a IA crecen a nivel mundial y quienes dominan estas habilidades reciben primas salariales relevantes.

En China, la plataforma Zhaopin reportó que las vacantes del sector aumentaron 19% interanual en el último trimestre de 2025, lideradas por ingeniería de algoritmos y visión artificial.

Aprendizaje permanente: la nueva regla

La rápida evolución tecnológica acorta los ciclos profesionales y desafía la idea de "una habilidad para toda la vida". En respuesta, trabajadores jóvenes y de mediana edad están volviendo a capacitarse.

Un ejemplo simbólico ocurre en la histórica calle Hanzheng, en Wuhan, donde comerciantes tradicionales asisten a talleres de IA para mejorar diseño, producción y marketing.

La inteligencia artificial en China se vuelve así una herramienta cotidiana, incluso para rubros clásicos, con foco en productividad y competitividad.

Empresas unipersonales: cuando una persona es un equipo

La IA también reduce las barreras de entrada para emprender. Crecen las Empresas Unipersonales (OPC), donde una sola persona usa herramientas de IA para crear contenido, gestionar operaciones y prestar servicios.

Ciudades como Suzhou promueven este modelo con políticas locales y plataformas de apoyo.

Desde la industria tecnológica, Microsoft China destaca que los agentes de IA permiten que "una persona funcione como un equipo completo", facilitando proyectos de bajo costo y alta escala.

¿Riesgo de desempleo o cambio de roles?

La incorporación de robots humanoides en fábricas y modelos de IA en redacciones alimenta el debate sobre el impacto laboral. Expertos coinciden en que el foco se desplaza hacia tareas de mayor valor, con sinergia humano-máquina.

Para Zhang Junping, profesor de la Universidad Fudan, el futuro apunta a "carreras múltiples", con trayectorias flexibles basadas en capacidades integrales.

La recomendación es clara: evitar depender de una sola habilidad y fortalecer pensamiento crítico, creatividad e inteligencia emocional.

Política pública y hoja de ruta

China impulsa la estrategia "IA Plus" para ampliar la formación en habilidades digitales, estimular la innovación y facilitar la reinserción laboral.

El Ministerio de Industria y Tecnología Informática anunció medidas de monitoreo de demanda de talento y apoyo a universidades para ajustar programas formativos.

La ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping, subrayó que el país fortalecerá sistemas de alerta temprana frente al impacto de la IA en el empleo, priorizando un desarrollo tecnológico que favorezca el trabajo.