Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum vuelven a "Jurassic Park" en divertido spot para el Super Bowl

Publicado: | Fuente: YouTube - Jurassic World
Para el Súper Bowl 2026, la compañía estadounidense de telefonía e internet Xfinity lanzó un spot cargado de nostalgia y humor titulado "Jurassic Park … Works" ("Jurassic Park… Funciona"), que vuelve a reunir a la emblemática "trinidad" de la saga original: Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) y Jeff Goldblum (Ian Malcolm).

La publicidad, dirigida por Taika Waititi, bromea sobre cómo la conectividad actual habría evitado el desastre de la película de 1993.

