ProChile lanzó las claves para hacer negocios con China

ProChile presentó oficialmente la guía "Claves para hacer negocios con China 2026", un documento estratégico destinado a orientar a los exportadores nacionales en un mercado que, aunque maduro y altamente competitivo, sigue siendo el principal socio comercial de Chile.

En un escenario donde el gigante asiático se consolida como la segunda economía mundial con un crecimiento cercano al 5% en 2025, la institución subraya que China ya no debe entenderse como un mercado "fácil por tamaño", sino como uno que exige una preparación rigurosa y visión de largo plazo.

La relación bilateral alcanzó hitos históricos en 2025, con un intercambio comercial que superó los 61.000millones de dólares, donde las exportaciones chilenas representaron 38.730 millones de dólares.

A pesar de que el cobre y los alimentos frescos lideran los envíos, ProChile destaca una diversificación creciente hacia sectores de servicios, logística especializada y soluciones tecnológicas, los cuales crecieron un 40% anual.

Entre los pilares fundamentales que detalla la guía para el éxito comercial, destacan:

Transformación del consumo: China ha transitado de un consumo impulsado por el volumen a uno basado en el valor percibido, la salud y el bienestar. El consumidor actual es más racional, está altamente digitalizado y prioriza la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

Ecosistema digital y e-commerce: El comercio electrónico ya no es un canal complementario, sino estructural, representando el 26,1% del total de las ventas minoristas en China. Formatos como el live shopping son motores críticos de conversión, especialmente en el sector agroalimentario.

Nueva generación de empresarios: El surgimiento de los Fuerdai (segunda generación rica) está redefiniendo los negocios, con un enfoque en tecnología, sostenibilidad e innovación digital.

Importancia del "guanxi" y protocolo: La construcción de relaciones basadas en la confianza personal sigue siendo vital.

ProChile enfatiza la necesidad de una identidad digital impecable en WeChat, puntualidad extrema y la participación en cenas de negocios como epicentros de negociación.

Finalmente, la guía advierte sobre la necesidad de adaptación proactiva ante los cambios demográficos, como el acelerado envejecimiento de la población china, lo que abre nichos específicos para productos premium y soluciones para el cuidado de adultos mayores.

Lee la guía completa acá

ProChile lanzó las claves para hacer negocios con China by Efecto China