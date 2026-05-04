Exparlamentarios Issa Kort y Luz Ebensperger asumen como embajadores de Kast

El Presidente José Antonio Kast oficializó este lunes una serie de importantes designaciones diplomáticas, nombrando a seis nuevos embajadores para representar a Chile en diversas naciones estratégicas.

Estas decisiones, comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscan reforzar la presencia y los lazos bilaterales del país en el escenario global.

Asimismo, se dio cuenta que todos los embajadores designados ya han recibido los respectivos beneplácitos de los países anfitriones.

Brasil

Entre los nombres anunciados se encuentra Issa Kort, quien asumirá como embajador en Brasil.

Licenciado en Historia y actual vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad Andrés Bello, Kort cuenta con una destacada trayectoria legislativa, habiendo sido diputado de la República en tres períodos (2011-2021).

Su experiencia internacional incluye haber sido representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2021 y 2022, y haber presidido la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

Alemania

Para Alemania, el Presidente Kast designó a Jorge Sandrock. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sandrock posee un magíster en Leyes (LL.M) de la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Al momento de su nombramiento, se desempeñaba como director del proyecto regional Latinoamérica de la Fundación Hanns-Seidel, y ha sido profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad Adolfo Ibáñez desde 2002.

Francia

Raúl Sanhueza, en tanto, fue nombrado embajador en Francia. Sanhueza es un diplomático de carrera con una formación académica internacional, incluyendo estudios en la Academia Diplomática Andrés Bello, la Escuela Diplomática de España y el Institut International d'Administration Publique (IIAP) de Francia. Es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Paris III y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

En su trayectoria, ejerció como representante de Chile ante la Unesco y como cónsul general en París y Buenos Aires.

Uruguay

Luz Ebensperger asumirá la embajada en Uruguay. Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ebensperger fue senadora de la República entre 2018 y 2026, ocupando la vicepresidencia del Senado entre 2022 y 2023.

Además, fue intendenta de la Región de Tarapacá durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y actualmente es vicepresidenta de la UDI.

Paraguay

Hernán Brantes fue designado embajador en Paraguay. Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, Brantes cuenta con una extensa carrera diplomática que incluye embajadas en la República de Corea y Kenia, así como roles como embajador concurrente en Mongolia y representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

También ejerció como director de Servicios Consulares de la Cancillería y como cónsul general en diversas ciudades como Milán, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Hong Kong.

Costa Rica

Finalmente, Ricardo Bosnic será el nuevo embajador en Costa Rica. Abogado de la Universidad de Chile y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1997, Bosnic posee magísteres en Administración Pública y en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje.

Antes de su designación, lideraba la División de América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bonomo es ascendido al grado de embajador

En un movimiento adicional, el diplomático de carrera Carlos Bonomo ha sido ascendido al grado de embajador.

Bonomo, administrador público y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello, continuará desempeñándose como jefe de gabinete del canciller Francisco Pérez Mackenna, rol que ha ocupado con anterioridad bajo distintos ministros de Relaciones Exteriores.

Su trayectoria incluye funciones en embajadas en Perú, Estados Unidos y ante la Santa Sede, así como en diversas direcciones de la Cancillería.