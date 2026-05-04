"Mi padre necesita ayuda urgente": Hija de Nelson Acosta denunció abandono judicial

Una compleja situación es la que dio a conocer Silvana Acosta, hija del emblemático exentrenador de la selección chilena Nelson Acosta tras realizar una denuncia pública por el "abandono judicial" y la burocracia que impide que su padre reciba los cuidados que requiere su actual estado de salud.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Silvana detalló que, pese a que la justicia ha reconocido la necesidad de protección del estratega que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998, las resoluciones no se han traducido en ayuda concreta.

Según relató, el 5 de abril de 2025, la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó al Tribunal de San Vicente de Tagua Tagua agilizar los procesos para garantizar el bienestar de Acosta. Sin embargo, denunció que "más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor".

El principal problema radica en la imposibilidad de utilizar el patrimonio del propio Nelson Acosta para su tratamiento. Silvana explicó que los fondos del extécnico están bloqueados por una trama de burocracia judicial y bancaria.

"Mi papá cuenta con recursos propios fruto de su trabajo, pero están bloqueados. He tenido que solicitar un crédito bancario personal para costear su atención", reveló su hija, evidenciando el desgaste financiero que enfrenta la familia.

Uno de los dardos más directos de la denuncia apunta al curador Ad Litem asignado por el tribunal para velar por los intereses del extécnico: "En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita para estar bien", fustigó.

Actualmente, Nelson Acosta se encuentra en su domicilio en la zona rural de San Vicente de Tagua Tagua, lugar que, según su familia, ya no cumple con las condiciones para su manejo médico.

"Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo porque San Vicente no cuenta con las necesidades que mi papá tiene", explicó Silvana.

Finalmente, la hija de Don Nelson denunció irregularidades con propiedades del exentrenador (oficinas y casas habitadas por otros familiares), señalando que los pagos por arriendos no están siendo depositados en la cuenta personal de su padre como corresponde legalmente, agravando la crisis económica que rodea su cuidado.